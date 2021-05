Roland Garros: Amara sconfitta per Alessandro Giannessi contro Kei Nishikori

Amara, amarissima sconfitta per Alessandro Giannessi nel primo turno del Roland Garros.

L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, è stato superato dall’ex top ten Kei Nishikori con il risultato di 64 67 (4) 63 46 64 dopo una battaglia di 4 ore e 3 minuti di partita.

Da segnalare che nel quinto e decisivo set Alessandro è stato avanti per 4 a 2, grazie al break messo a segno sul 2 pari (ai vantaggi dal 40-15).

L’azzurro però sul 4 a 3, 30 pari cedeva due punti consecutivi e anche la battuta e poi sul 4 a 5, dopo aver annullato due palle match dal 15-40, capitolava al terzo match point utile per il nipponico (Gianna sulla palla match ha seppellito in rete un drop-shot di diritto) con Kei che chiudeva la partita per 6 a 4.

Da notare che al cambio di campo sul 4-3 il giapponese ha chiesto un medical time-out facendosi massaggiare a lungo dal trainer la coscia sinistra.