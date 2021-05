Roland Garros: Clamorosa eliminazione di Dominic Thiem. Dominic perde in rimonta dal 35 enne Pablo Andujar. Out la Kerber

Grande sorpresa al primo turno del Roland Garros con Dominic Thiem eliminato dopo essere stato rimontato da Pablo Andujar (68). Il due volte finalista delle edizioni 2018 e 2019 è stato affossato dai colpi dello spagnolo, straordinario nel ribaltare un risultato che sembrava ormai scontato, chiudendo in cinque set dopo quasi quattro ore e mezza di gioco con il punteggio di 4-6 5-7 6-3 6-4 6-4. L’iberico – alla prima vittoria contro un top five del ranking – aveva recentemente eliminato Roger Federer (8) al torneo di Ginevra.

Nel quinto e decisivo set Thiem dopo aver recuperato un break di vantaggio nel secondo game subiva il break decisivo sul 2 pari.

Andujar poi non concedeva più nulla nei restanti tre turni di battuta conquistando la partita per 6 a 4.

Anche nel tabellone femminile è filato tutto liscio, o quasi, per le favorite, con la sola Angelique Kerber (WTA 27) che ha dovuto arrendersi in due set contro Anhelina Kalinina (139) e il rientro della russa Elena Vesnina (1091), la quale ha avuto la meglio, anche lei in due set, su Olga Govortsova (138) 6-1 6-0.