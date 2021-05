Roland Garros: Buona la prima per Fabio Fognini

Fabio Fognini approda al secondo turno del Roland Garros.

L’azzurro ha sconfitto questa mattina il transalpino Gregoire Barrere classe 1994 e n.122 ATP e wild card con il risultato di 64 61 62 dopo 2 ore e 07 minuti di partita.

Al secondo Fabio affronterà uno tra Fucsovics o Simon.

Da segnalare che Fognini ne primo set è stato sotto per 2 a 4, 30-40 e palla per il doppio break per il transalpino.

Fabio però ha reagito ed ha piazzato da quel momento un bel parziale di 15 punti a 4 e di quattro game consecutivi conquistando in questo modo la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set il ligure dopo aver avuto dei problemi nel corso del primo gioco annullando due palle break, piazzava il break nel secondo gioco e si ripeteva anche nel sesto game chiudendo un gioco più avanti senza problemi la frazione per 6 a 1.

Nel terzo set Fognini in un attimo si portava sul 4 a 0, grazie ai break nel primo e terzo gioco.

Sul 4 a 1 l’azzurro annullava una palla del controbreak ma due game più avanti cedeva la battuta con Barrere che recuperava un servizio e si portava sul 4 a 5.

Nel gioco successivo però Fabio teneva a 0 il turno di battuta chiudendo la pratica per 6 a 4.