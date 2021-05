Finali Open Match Ball Firenze: I risultati delle Semifinali. Posticipate a lunedi 31 maggio. Alle 17,30 femminile e non prima delle 19 quella maschile

Si disputeranno lunedi 31 maggio, con inizio alle 17,30, le finali dell’Open valido come 43° Campionato Toscano Assoluto al Match Ball Firenze. Poichè i finalisti domenica saranno impegnati negli incontri a squadre di serie B l’organizzazione ha deciso di spostare l’atto conclusivo a lunedì, nel tardo pomeriggio. Alle 17,30 si giocherà il match femminile dove la sorpresa Flaminia Scarà 2.4 Ct Ulivi (in semifinale ha sconfitto la favorita numero uno Costanza Traversi 2.1 del Park Genova per 64 75) affronta Gaia Squarcialupi (2.3 Ct Giotto Arezzo) che ha superato Giulia Carbonaro (2.4 Tc Nomentano) in un match durato oltre 3 ore e concluso 67 64 76.

Non prima delle 19 di lunedi 31 maggio la sfida al maschile tra Andrea Picchione 22enne dell’Aquila allievo della Galimberti Tennis Academy vincente su Samuel Vincent Ruggeri (2.2, Tc Crema) per 62 61 con il bergamasco stanco del match vinto con Maccari nei quarti e terminato in tarda serata di venerdi. L’abruzzese sfiderà nell’atto conclusivo Lorenzo Bocchi 2.1 (Ct Albinea) che ha superato Alessandro Ragazzi 2.2 (Plebiscito Padova) per 46 63 62. Per Bocchi il torneo fiorentino parte sicuramente bene perchè lo scorso anno, quando era pre qualificazioni Internazionali Bnl e si giocava indoor, aveva conquistato la manifestazione e quest’anno ha raggiunto la finale “Al Match Ball sono imbattuto e cercherò di ripetermi – spiega Bocchi – sarà un bel match con Picchione” La vera sorpresa del torneo di Bagno a Ripoli è la romana Flaminia Scarà appena tornata dall’esperienza a stelle e strisce della Coastal Carolina University e la finale all’Open fiorentino conferma gli ottimi risultati ottenuti all’Itf di Antalya dove ha guadagnato le prime vittorie e i primi punti del circuito ITF “Sto trovando fiducia e dopo l’esperienza americana, che mi rimarrà dentro per tutta la vita e che mi ha insegnato come essere indipendente, avevo volgia di giocare a livelli più alti dal lato tennistico. Il mio tennis non è cambiato molto in America, ma a livello mentale sono cambiata. Negli states devi seguire ciò che dice il coach e non sono ammesse discussioni o confronti verbali accesi. In campo devi sempre essere positiva e questo sicuramente è qualcosa che ho acquisito. Dopo Antalya questo torneo Open mi ha confermato che sono sulla strada giusta”.

Nel doppio maschile il titolo toscano va alla coppia del Tc Bisenzio, Jacopo Stefanini e Gabriele Bonechi, che ha sconfitto i compagni di allenamento Guglielmo Stefanacci e Mattia Materi per 64 64.

Risultati:

semifinali femminili: Scarà b Traversi (1) 64 75 Squarcialupi b Carbonaro 67 64 76

semifinali maschili: Picchione b Vincent Ruggeri 62 61 Bocchi (5) b Ragazzi 46 63 62

Match Ball Firenze finali

Lunedi 31 maggio ore 17,30 femminile: Scarà – Squarcialupi

non prima delle 19,00 maschile: Picchione – Bocchi