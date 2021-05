Ritorna il torneo Challenger di Milano

Dal 20 al 27 giugno il celebre circuito mondiale torna nell’ incantevole cornice di Aspria Harbour Club per la 15esima edizione dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS: sarà l’unico ATP Challenger in calendario, segno della grande fiducia che l’ATP continua a riporre nel Club e negli organizzatori.

È inevitabile ripartire dalla pandemia. Lo scorso anno, per cinque lunghi mesi, il circuito internazionale è stato bloccato per ragioni sanitarie. Tra gli eventi colpiti c’è stata anche l’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS, che pure stava già scaldando i motori per l’edizione numero 15. Ma la lunga scia di contagiati e decessi (che peraltro ha visto la Lombardia come regione più colpita) ha permesso una graduale ripresa delle attività solo a partire dallo scorso autunno. Oggi, in vista di una sempre più vicina ripartenza, Aspria Harbour Club, con la collaborazione di Makers e il patrocinio della Regione Lombardia, è felice di ospitare il torneo, che è ormai tappa imprescindibile del calendario italiano.

Nato nel 2006, l’ATP Challenger di Milano celebrerà la sua quindicesima edizione dal 20 al 27 giugno nell’incantevole cornice di uno dei Club più belli e prestigiosi d’Italia, tappa sempre gradita da appassionati e giocatori.

Si riparte dalle scene di due anni fa, quando un folto gruppo di boliviani colorò il campo centrale per sostenere il loro beniamino Hugo Dellien, bravo ad aggiudicarsi il titolo poche ore prima di partire per Wimbledon. Di quella settimana, tuttavia, si ricordano soprattutto i lampi di classe di Lorenzo Musetti. Il baby fenomeno azzurro stava vivendo le prime esperienze da professionista e arrivò in semifinale, arrendendosi solo a Dellien. Non era difficile intuire che si trattava di una tappa di passaggio per traguardi ancora più ambiziosi. Oggi Musetti è saldamente tra i top-100 ed è una delle stelle più fulgide del panorama internazionale. Nel 2019 partecipò anche il russo Aslan Karatsev, sconfitto nei quarti, che oggi è uno dei giocatori più in vista del circuito.

UN APPUNTAMENTO CRUCIALE

Ancora una volta, la collocazione in calendario è perfetta per un torneo sulla terra battuta: si giocherà nella settimana precedente a Wimbledon, durante le qualificazioni del torneo londinese. Significa che tutti gli specialisti della terra battuta si ritroveranno a Milano, a caccia di punti per consolidarsi nella classifica mondiale. Tra l’altro, Milano sarà l’unico ATP Challenger della settimana, segno della grande fiducia che l’ATP nutre per l’ASPRIA Harbour Club e il suo torneo. L’unica concorrenza sarà rappresentata dalle qualificazioni di Wimbledon, ma la storia insegna che un buon numero di ottimi giocatori (anche top-100 ATP) sceglie Milano. I casi di Hugo Dellien (2019) e Laslo Djere (2018) sono solo i più recenti di una bella storia, inaugurata nel 2006 con il successo dell’americano Wayne Odesnik, primo nome di un albo d’oro di prestigio, degno di un torneo del circuito maggiore. L’Italia ha vinto tre edizioni: Alessio Di Mauro nel 2009, Filippo Volandri (nuovo capitano di Coppa Davis) nel 2013 e Marco Cecchinato nel 2016. Come da tradizione, a inizio giugno sarà pubblicato il campo di partecipazione e scopriremo chi saranno i candidati azzurri a cercare il poker. In un momento così florido per il tennis italiano, tornei come l’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS sono ancora più importanti perché rappresentano lo scenario adatto per mettere alla prova le nostre giovani promesse.

Dopo le tante sofferenze dello scorso anno, il torneo ha avuto un colpo di fortuna: si giocherà in contemporanea alla caduta delle ultime restrizioni per la pandemia. Lunedì 21 giugno, primo giorno del tabellone principale, sarà abolito il coprifuoco. E allora tutte le persone coinvolte nel torneo potranno tornare avere una bella sensazione di libertà. Un vero e proprio ritorno alla normalità, nella speranza che stavolta sia definitivo.

L’ALBO D’ORO DELL’ASPRIA TENNIS CUP – TROFEO BCS

2006 – Wayne Odesnik (Stati Uniti)

2007 – Santiago Ventura (Spagna)

2008 – Teymuraz Gabashvili (Russia)

2009 – Alessio Di Mauro (Italia)

2010 – Frederico Gil (Portogallo)

2011 – Albert Ramos (Spagna)

2012 – Tommy Robredo (Spagna)

2013 – Filippo Volandri (Italia)

2014 – Albert Ramos (Spagna)

2015 – Federico Delbonis (Argentina)

2016 – Marco Cecchinato (Italia)

2017 – Guido Pella (Argentina)

2018 – Laslo Djere (Serbia)

2019 – Hugo Dellien (Bolivia)

2020 – Non disputato