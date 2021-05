Italiani nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 26 Maggio 2021

M25 Most 25000 – 1st Round

Matyas Cerny vs Franco Agamenone Non prima delle 11:00



Il match deve ancora iniziare

M15 Heraklion 15000 – 1st Round

Menelaos Efstathiou vs Omar Giacalone ore 10:30



ITF Heraklion M. Efstathiou M. Efstathiou 2 6 6 O. Giacalone O. Giacalone 6 3 2 Vincitore: M. Efstathiou Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Efstathiou 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 O. Giacalone 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Efstathiou 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 O. Giacalone 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Efstathiou 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 O. Giacalone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Efstathiou 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 O. Giacalone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Efstathiou 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 O. Giacalone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 M. Efstathiou 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 O. Giacalone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 M. Efstathiou 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-1 → 3-2 O. Giacalone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Efstathiou 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 O. Giacalone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Efstathiou 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 O. Giacalone 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Efstathiou 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 O. Giacalone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 M. Efstathiou 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 O. Giacalone 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Efstathiou 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 O. Giacalone 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-1 → 1-1 M. Efstathiou 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Takuto Niki vs Federico Arnaboldi Non prima delle 14:00



Il match deve ancora iniziare

Gianmarco Ferrari vs [8] Felix Corwin Non prima delle 15:30



Il match deve ancora iniziare

M15 Marbella 15000 – 1st Round

Alberto Barroso campos vs Gabriele Maria Noce Non prima delle 11:00



Il match deve ancora iniziare

M15 Antalya 15000 – 1st Round

Andrea Basso vs Davide Galoppini 3 incontro dalle 11:30



Il match deve ancora iniziare

Giorgio Tabacco vs [4] Lucas Gerch Non prima delle 16:00



Il match deve ancora iniziare

[3] Giovanni Fonio vs Nicolas Parizzia ore 11:30



ITF Antalya G. Fonio [3] G. Fonio [3] 6 6 N. Parizzia N. Parizzia 4 4 Vincitore: G. Fonio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Fonio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Parizzia 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 N. Parizzia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 N. Parizzia 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Fonio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 N. Parizzia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Parizzia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Fonio 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Parizzia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Fonio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 N. Parizzia 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Fonio 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Parizzia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Fonio 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Parizzia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Parizzia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

Vladislav Ivanov vs Pietro Rondoni 2 incontro dalle 11:30



ITF Antalya V. Ivanov V. Ivanov 0 P. Rondoni P. Rondoni 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Leonardo Malgaroli vs Michalis Sakellaridis ore 11:30



ITF Antalya L. Malgaroli L. Malgaroli 6 6 M. Sakellaridis M. Sakellaridis 1 2 Vincitore: L. Malgaroli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Malgaroli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 M. Sakellaridis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 L. Malgaroli 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 M. Sakellaridis 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Malgaroli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Sakellaridis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Malgaroli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 M. Sakellaridis 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Malgaroli 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Sakellaridis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 L. Malgaroli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 M. Sakellaridis 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 L. Malgaroli 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Sakellaridis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Malgaroli 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Matteo Gigante vs TIM Handel 2 incontro dalle 11:30



ITF Antalya M. Gigante M. Gigante 40 1 T. Handel • T. Handel 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Handel 0-15 0-30 0-40 1-0 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Daniele Capecchi vs [7] Nicolas Moreno de alboran ore 11:30



ITF Antalya D. Capecchi • D. Capecchi A 4 2 N. Moreno de Alboran [7] N. Moreno de Alboran [7] 40 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Capecchi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 N. Moreno de Alboran 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Capecchi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 N. Moreno de Alboran 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 D. Capecchi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 N. Moreno de Alboran 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Capecchi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Moreno de Alboran 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Capecchi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 N. Moreno de Alboran 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 D. Capecchi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 N. Moreno de Alboran 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Capecchi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 N. Moreno de Alboran 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 D. Capecchi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 1-1 → 1-2 N. Moreno de Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Capecchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

M15 Novomoskovsk 15000 – 1st Round

[6] Jose Fco. Vidal azorin vs Marco Miceli 3 incontro dalle 10:15



Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi vs Aleksandr Braynin 2 incontro dalle 10:15



ITF Novomoskovsk M. Arnaldi M. Arnaldi 6 6 A. Braynin A. Braynin 1 3 Vincitore: M. Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Braynin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Braynin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Braynin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Braynin 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Braynin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 6-1 A. Braynin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-0 → 5-0 A. Braynin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Braynin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

M15 Kouvola 15000 – 1st Round

Gian Marco Ortenzi vs [2] Otto Virtanen Non prima delle 14:00



Il match deve ancora iniziare

[1] Alessandro Bega vs Lukas Krainer ore 10:00



ITF Kouvola A. Bega [1] A. Bega [1] 6 6 L. Krainer L. Krainer 1 2 Vincitore: A. Bega Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Krainer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Bega 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 L. Krainer 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Bega 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Krainer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Bega 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Krainer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Bega 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Krainer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 A. Bega 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 L. Krainer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Bega 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Krainer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Bega 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Krainer 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

Zsombor Velcz vs [6] Francesco Vilardo ore 10:00



ITF Kouvola Z. Velcz Z. Velcz 6 6 F. Vilardo [6] F. Vilardo [6] 1 4 Vincitore: Z. Velcz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Vilardo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Z. Velcz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Vilardo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Z. Velcz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Vilardo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Z. Velcz 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Vilardo 15-0 15-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Z. Velcz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Vilardo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Z. Velcz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Vilardo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Z. Velcz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 F. Vilardo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Z. Velcz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 F. Vilardo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 Z. Velcz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Vilardo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

[7] Vladimir Ivanov vs Lorenzo Rottoli Non prima delle 11:15



ITF Kouvola V. Ivanov [7] • V. Ivanov [7] 40 2 L. Rottoli L. Rottoli 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Ivanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 L. Rottoli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 V. Ivanov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 L. Rottoli 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 1-3 V. Ivanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Rottoli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Ivanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

M15 Monastir 15000 – 1st Round

Seita Watanabe vs Mauro De maio Non prima delle 11:30



Il match deve ancora iniziare