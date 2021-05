Medvedev: “Dobbiamo accettare la riduzione dei prize money. Parigi? Vado per vincerlo”

Daniil Medvedev non è tra i giocatori più attesi al prossimo Roland Garros, viste le sue modeste prestazioni su terra battuta. Il russo aveva dichiarato qualche settimana fa che il suo obiettivo sul “rosso” era vincere qualche partita. In una intervista rilasciata a Championat, ha “appena” alzato l’asticella delle sue ambizioni: andrà al Bois de Boulogne cercando di vincere il torneo. Ecco alcuni estratti della intervista, in cui parla anche dei prize money ed altro.

“Vincere solo una partita a Roland Garros? Sì, l’ho detto, ma stavo scherzando… Se quello fosse il mio vero obiettivo, non ci andrei nemmeno. Il mio vero obiettivo è vincere il torneo. Gioco i tornei per vincerli. Vado partita per partita e vedremo fino a dove posso arrivare”.

Il connazionale Igor Andreev è un nuovissimo membro del suo team: “Igor si è unito alla mia squadra per il tour sulla terra battuta come assistente allenatore. Durante la sua carriera, Andreev ha ottenuto ottimi risultati sulla terra battuta. Sono sicuro che sarà un’ottima aggiunta alla mia squadra per aiutarmi a padroneggiare questa superficie, per il mio tennis la più difficile”.

Il discorso scivola sulla importante riduzione dei prize money nei tornei 2021. Secondo Daniil, è corretto che i giocatori accettino la situazione. “Questo non è l’ideale, ma ci sono persone che si trovano in un momento molto difficile. Hanno perso i propri cari, il lavoro … quindi non posso lamentarmi, non è giusto farlo. Sono fortunato ad avere altre fonti di guadagno, non solo premi in denaro che ottengo con i risultati nei tornei. Sono certo che quando il pubblico potrà tornare negli stadi e torneremo alla normalità, i montepremi aumenteranno di nuovo come prima. Oggi la situazione è questa e la dobbiamo accettare”.

Ci sono diverse polemiche in merito al sistama “ibrido” di classifica attualmente in vigore, tra punti nuovi, del 2020, del 2019… Medvedev taglia corto sull’argomento: “Ho sempre detto in numerose occasioni che sono una persona che non segue la classifica. Certo, è meglio essere secondi nel ranking che al numero 200, altrimenti non puoi entrare nei tornei che contano. Alla fine la classifica è solo una conseguenza del tuo livello e del numero di vittorie che stai ottenendo. Il mio obiettivo non è altro che vincere tutte le partite che gioco, punto. Se ci riesco, la mia classifica sarà più alta. Se perdo, scenderò di posizioni. Alla fine quel che conta è il livello di gioco e le vittorie, la classifica viene di conseguenza, alla fine non è così importante”.

Che Medvedev possa ambire a vincere RG sembra un tantino ardito, ma di sicuro riuscire a vincere qualche partita per crescere di condizione in vista dell’estate, Wimbledon e i tornei sul cemento, può essere per il russo un obiettivo concreto.

