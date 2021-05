Roland Garros: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 2 Qualificazioni. Ok Pellegrino, Giannessi e Cocciaretto. Out Lorenzi, Giustino, Marcora e Gatto Monticone

Giornata abbastanza positiva per i tennisti italiani impegnati nelle qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam del 2021, in corso sulla terra parigina (domenica 30 via alle sfide dei tabelloni principali).

Nel tabellone maschile esordio positivo per Alessandro Giannessi e Andrea Pellegrino: subito fuori, invece, Paolo Lorenzi e Lorenzo Giustino.

In quello femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, nona testa di serie: eliminata invece Giulia Gatto-Monticone.

Secondo turno

Thomas Fabbiano (ITA) c. (22) Carlos Taberner (ESP)

Andrea Pellegrino (ITA) c. (7) Carlos Alcaraz (ESP)

Alessandro Giannessi (ITA) c. (17) Tallon Griekspoor (NED)

Secondo turno

Martina Di Giuseppe (ITA) c. Rececca Sramkova (SVK)

(5) Sara Errani (ITA) c. Nuria Parrizas Diaz (ESP)

(9) Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. Francesca Di Lorenzo (USA)

Roland Garros – 1° Turno Qualificazioni

Court 7 – Ore: 10:30

2inc. Ruben Bemelmans vs Alessandro Giannessi



Court 5 – Ore: 10:30

1inc. Taro Daniel vs Paolo Lorenzi



3inc. Elisabetta Cocciaretto vs Daria Snigur



4inc. Kurumi Nara vs Giulia Gatto-monticone



Court 8 – Ore: 10:30

3inc. Lorenzo Giustino vs Zhizhen Zhang



4inc. Roberto Marcora vs Sumit Nagal



Court 10 – Ore: 10:30

4inc. Zdenek Kolar vs Andrea Pellegrino