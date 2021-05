Stefanos Tsitsipas, il giocatore con il maggior numero di punti ATP conquistati nel 2021, vince il secondo titolo dell’anno a Lione

Stefanos Tsitsipas, numero cinque della classifica ATP e leader della Race per Torino (è infatti il giocatore che ha conquistato più punti nel 2021) ha vinto questa domenica il settimo titolo della carriera, a 22 anni, nell’ATP 250 di Lione, Francia. È il secondo titolo della stagione per il greco, dopo aver vinto l’ATP Masters 1000 di Monte Carlo, un mese fa.

Nella finale di questa domenica, Tsitsipas ha sconfitto il britannico Cameron Norrie, con un doppio 63, in soli 69 minuti, in un match dove non ha giocato al massimo, ma è sempre stato superiore al suo avversario.

ATP ATP Lyon Norrie C. Norrie C. 3 3 Tsitsipas S. Tsitsipas S. 6 6 Vincitore: Tsitsipas S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Norrie C. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Norrie C. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Norrie C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-15 2-1 → 2-2 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Norrie C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Norrie C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tsitsipas S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

0 Aces 75 Double Faults 161% (31/51) 1st Serve 69% (34/49)68% (21/31) 1st Serve Points Won 82% (28/34)40% (8/20) 2nd Serve Points Won 60% (9/15)50% (3/6) Break Points Saved 100% (3/3)9 Service Games Played 9Return Stats58 Return Rating 17518% (6/34) 1st Serve Return Points Won 32% (10/31)40% (6/15) 2nd Serve Return Points Won 60% (12/20)0% (0/3) Break Points Converted 50% (3/6)9 Return Games Played 957% (29/51) Service Points Won 76% (37/49)24% (12/49) Return Points Won 43% (22/51)41% (41/100) Total Points Won 59% (59/100)