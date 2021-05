ATP Ginevra: Secondo successo in carriera per Casper Ruud. Sconfitto in finale Shapovalov (con il video della finale)

Casper Ruud (ATP 21) ha vinto questo pomeriggio il torneo ATP 250 di Ginevra battendo in finale Denis Shapovalov (15) con il punteggio di 7-6 (8/6) 6-4 in 1h41′ di gioco. Il 22enne norvegese, che succede nell’albo d’oro al tedesco Alexander Zverev, ha così conquistato il suo secondo torneo ATP in carriera.

Ruud ha giocato una partita praticamente perfetta, in cui non ha concesso un solo break point ed ha giocato meglio i punti importanti rispetto al suo avversario.