ATP Parma e Belgrado 2: I risultati completi del Primo Turno di Quali. Viola e Brancaccio al turno decisivo

Il programma di domani

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Raul Brancaccio vs Teymuraz Gabashvili

2. Stefano Travaglia vs [6] Tommy Paul (non prima ore: 13:30)

3. [WC] Flavio Cobolli vs Marcos Giron

Grand Stand – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Pedro Martinez vs [5] Benjamin Bonzi

2. [4] Mikael Ymer vs [8] Matteo Viola

3. Romain Arneodo / Benoit Paire vs Nicholas Monroe / Sam Querrey

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Norbert Gombos vs [7] Daniel Altmaier

ATP 250 Parma (Italia) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Pedro Martinez vs [WC] Francesco Passaro



ATP ATP Parma Martinez P. Martinez P. 6 6 Passaro F. Passaro F. 4 1 Vincitore: Martinez P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Passaro F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Martinez P. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Passaro F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Martinez P. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Passaro F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Martinez P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Passaro F. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Martinez P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Passaro F. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Martinez P. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Passaro F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Martinez P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Passaro F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Martinez P. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Passaro F. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Martinez P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Passaro F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [2] James Duckworth vs [WC] Raul Brancaccio



ATP ATP Parma Duckworth J. Duckworth J. 5 3 Brancaccio R. Brancaccio R. 7 6 Vincitore: Brancaccio R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Duckworth J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Brancaccio R. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Duckworth J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Brancaccio R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Duckworth J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Brancaccio R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Duckworth J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Brancaccio R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Duckworth J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Brancaccio R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Duckworth J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Brancaccio R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Duckworth J. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Brancaccio R. 0-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Duckworth J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Brancaccio R. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Duckworth J. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Brancaccio R. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Duckworth J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Brancaccio R. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Duckworth J. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Teymuraz Gabashvili vs [6] Philipp Kohlschreiber



ATP ATP Parma Gabashvili T. Gabashvili T. 1 7 6 Kohlschreiber P. Kohlschreiber P. 6 5 2 Vincitore: Gabashvili T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 5-1 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Tiebreak 6-5 → 7-5 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tiebreak 1-5 → 1-6 Tiebreak 1-4 → 1-5 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

Grand Stand – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ulises Blanch vs [5] Benjamin Bonzi



ATP ATP Parma Blanch U. Blanch U. 3 5 Bonzi B. Bonzi B. 6 7 Vincitore: Bonzi B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Bonzi B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Blanch U. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Bonzi B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Blanch U. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Bonzi B. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Blanch U. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Bonzi B. 15-0 40-0 3-2 → 3-3 Blanch U. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Bonzi B. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Blanch U. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Bonzi B. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Blanch U. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Bonzi B. 15-15 30-15 30-30 40-15 3-5 → 3-6 Blanch U. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Bonzi B. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Blanch U. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Bonzi B. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Blanch U. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Bonzi B. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Blanch U. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Bonzi B. 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [4] Mikael Ymer vs Facundo Mena



ATP ATP Parma Ymer M. Ymer M. 6 6 Mena F. Mena F. 1 4 Vincitore: Ymer M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ymer M. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Mena F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Ymer M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Mena F. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Ymer M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Mena F. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Ymer M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Mena F. 15-0 40-0 2-0 → 2-1 Ymer M. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Mena F. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Ymer M. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Mena F. 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Ymer M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Mena F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Ymer M. 30-0 1-1 → 2-1 Mena F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ymer M. 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Evgeny Karlovskiy vs [8] Matteo Viola



ATP ATP Parma Karlovskiy E. Karlovskiy E. 5 7 5 Viola M. Viola M. 7 5 7 Vincitore: Viola M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Tiebreak 5-6 → 5-7 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Tiebreak 6-5 → 7-5 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Tiebreak 5-6 → 5-7 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 3-1 → 3-2

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Norbert Gombos vs Max Purcell



ATP ATP Parma Gombos N. Gombos N. 40 4 Purcell M. • Purcell M. 15 1 Vincitore: Gombos per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Purcell M. 0-30 15-30 30-30 15-40 4-1 Gombos N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Purcell M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-1 → 3-1 Gombos N. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Purcell M. 15-0 40-15 1-0 → 1-1 Gombos N. 15-0 0-0 → 1-0

2. Pavel Kotov vs [7] Daniel Altmaier



ATP ATP Parma Kotov P. Kotov P. 3 1 Altmaier D. Altmaier D. 6 6 Vincitore: Altmaier D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Kotov P. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Altmaier D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Kotov P. 0-15 0-30 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Kotov P. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Kotov P. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Altmaier D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Kotov P. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Kotov P. 15-0 15-15 30-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Altmaier D. 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Kotov P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kotov P. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Altmaier D. 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1

ATP 250 Belgrade 2 (Serbia) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

ATP ATP Belgrade 2 Carballes Baena R. Carballes Baena R. 6 6 Basic M. Basic M. 2 3 Vincitore: Carballes Baena R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Basic M. 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Carballes Baena R. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Basic M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Basic M. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Basic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Basic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Basic M. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Carballes Baena R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Basic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Basic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Carballes Baena R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Basic M. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

1. [2] Roberto Carballes Baenavs Mirza Basic

2. [WC] Marko Tepavac vs [6] Lukas Klein



ATP ATP Belgrade 2 Tepavac M. Tepavac M. 4 1 Klein L. Klein L. 6 6 Vincitore: Klein L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Klein L. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Tepavac M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Klein L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-4 → 0-5 Tepavac M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Klein L. 0-2 → 0-3 Tepavac M. 0-15 0-1 → 0-2 Klein L. 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tepavac M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Klein L. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Tepavac M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Klein L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Tepavac M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Klein L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Tepavac M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Klein L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Tepavac M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Klein L. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Malek Jaziri vs [5] Mats Moraing



ATP ATP Belgrade 2 Jaziri M. Jaziri M. 3 4 Moraing M. Moraing M. 6 6 Vincitore: Moraing M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Moraing M. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Jaziri M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Moraing M. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Jaziri M. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Moraing M. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Jaziri M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Moraing M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jaziri M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Moraing M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jaziri M. 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Moraing M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Jaziri M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Moraing M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Jaziri M. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Moraing M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Jaziri M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Moraing M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jaziri M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Moraing M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [1] Federico Coria vs [WC] Carlos Gomez-Herrera



ATP ATP Belgrade 2 Smith J. Smith J. 4 6 Gomez-Herrera C. Gomez-Herrera C. 6 7 Vincitore: Gomez-Herrera C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Smith J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Gomez-Herrera C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Smith J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Gomez-Herrera C. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Smith J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Gomez-Herrera C. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Smith J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Gomez-Herrera C. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Smith J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Gomez-Herrera C. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Smith J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Gomez-Herrera C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Smith J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Gomez-Herrera C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Smith J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Gomez-Herrera C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Smith J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Gomez-Herrera C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Smith J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Gomez-Herrera C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Smith J. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Gomez-Herrera C. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexey Vatutin vs [7] Vit Kopriva



ATP ATP Belgrade 2 Vatutin A. Vatutin A. 3 6 4 Kopriva V. Kopriva V. 6 3 6 Vincitore: Kopriva V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Vatutin A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Kopriva V. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Vatutin A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Vatutin A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Kopriva V. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Vatutin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Vatutin A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kopriva V. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Vatutin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Kopriva V. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Vatutin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Kopriva V. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Vatutin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Kopriva V. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Vatutin A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kopriva V. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Vatutin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kopriva V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Vatutin A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Vatutin A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Kopriva V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Vatutin A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Vatutin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Alt] Nerman Fatic vs [8] Alex Molcan



ATP ATP Belgrade 2 Fatic N. Fatic N. 4 1 Molcan A. Molcan A. 6 6 Vincitore: Molcan A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Molcan A. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Fatic N. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Molcan A. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Fatic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Molcan A. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Fatic N. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Molcan A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Fatic N. 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Molcan A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Fatic N. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Molcan A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Fatic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Molcan A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Fatic N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Molcan A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Fatic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Molcan A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [3] Andrej Martin vs Akira Santillan



ATP ATP Belgrade 2 Martin A. Martin A. 6 6 Santillan A. Santillan A. 3 3 Vincitore: Martin A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Martin A. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Santillan A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Martin A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Santillan A. 0-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Martin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Santillan A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Martin A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Santillan A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Martin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Santillan A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Martin A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Santillan A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Martin A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Santillan A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Martin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Santillan A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Martin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Santillan A. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. [4] Christopher O’Connell vs Darian King