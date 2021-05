ATP 250 Parma: Il Tabellone Principale. Lorenzo Sonego guida il seeding. 8 azzurri al via

Lorenzo Sonego è la testa numero 1 dell’Emilia-Romagna Open Mutti Cup. L’azzurro, numero 28 del mondo, guida il seeding del torneo ATP 250 organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President di Montechiarugolo (Parma).

All’esordio il semifinalista degli Internazionali BNL d’Italia affronterà lo statunitense Sebastian Korda oppure darà vita al derby contro Andreas Seppi.

Seconda testa di serie il francese Benoit Paire, numero 3 del tabellone lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 4 il tedesco Jan-Lennard Struff. Interessanti sfide al primo turno: Lorenzo Musetti se la vedrà con Gianluca Mager, Flavio Cobolli con lo statunitense Marcos Giron, Stefano Travaglia con un altro atleta a stelle e strisce, Tommy Paul, mentre Salvatore Caruso avrà di fronte lo sloveno Aljaz Bedene. Uno statunitense anche per Marco Cecchinato, avversario di Frances Tiafoe. Sabato 22 maggio al via le qualificazioni, mentre il giorno seguente inizieranno i match del tabellone principale.

Tabellone Principale

(1) Sonego, Lorenzo vs Bye

(WC) Seppi, Andreas vs Korda, Sebastian

Mager, Gianluca vs Musetti, Lorenzo

Querrey, Sam vs (8) Nishioka, Yoshihito

(4) Struff, Jan-Lennard vs Bye

(WC) Cobolli, Flavio vs Giron, Marcos

Johnson, Steve vs Vesely, Jiri

Travaglia, Stefano vs (6) Paul, Tommy

(7) Bedene, Aljaz vs Caruso, Salvatore

(WC) Cecchinato, Marco vs Tiafoe, Frances

Ruusuvuori, Emil vs Qualifier

Bye vs (3) Ramos-Vinolas, Albert

(5) Gasquet, Richard vs Qualifier

Simon, Gilles vs Qualifier

Munar, Jaume vs Qualifier

Bye vs (2) Paire, Benoit