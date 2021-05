Interrotta la collaborazione tra Simone Vagnozzi e Stefano Travaglia

Simone Vagnozzi non sarà più l’allenatore di Stefano Travaglia: questa mattina, attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, l’ex n.161 della classifica ATP ha comunicato che la collaborazione con il Top-100 azzurro si è interrotta dopo tre anni di lavoro. “Dopo 3 anni passati insieme Io e Stefano abbiamo deciso di interrompere la nostra collaborazione. Sono stati 3 anni ricchi di soddisfazione e di importanti risultati! Ringrazio Stefano per tutta la fiducia, impegno e professionalità con cui mi ha facilitato il lavoro e gli auguro il mio più sincero in bocca al lupo per la sua carriera“, ha commentato Vagnozzi, che in passato si era seduto anche all’angolo di Marco Cecchinato.

In attesa di conoscere chi sarà il successore di Vagnozzi nel box di Travaglia, ricordiamo che il giocatore ascolano sarà ai nastri di partenza del nuovo torneo ATP 250 di Parma in programma la prossima settimana sui campi in terra rossa del “Tennis Club President” assieme ad almeno altri quattro connazionali.