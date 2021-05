La programmazione degli italiani nelle prossime settimane: Sonego e Sinner al Queen’s

Pubblichiamo di seguito la programmazione completa con tutti i prossimi impegni dei primi 10 tennisti italiani presenti nel ranking ATP. Come già ricordato all’interno della rubrica “Il Punto“, a partire da lunedì saranno almeno cinque (in attesa di conoscere le wild card) gli azzurri impegnati nel nuovo ATP 250 di Parma: la settimana successiva, i Top-10 italiani si sposteranno al Roland Garros, per il secondo Slam della stagione, per poi cominciare la mini stagione sull’erba tra Stoccarda, Queen’s e Halle.

MATTEO BERRETTINI

– Roland Garros

– ATP 500 Queen’s

JANNIK SINNER

– Roland Garros

– ATP 250 Stoccarda (seconda settimana Roland Garros)

– ATP 500 Queen’s

LORENZO SONEGO

– ATP 250 Parma

– Roland Garros

– ATP 250 Stoccarda (seconda settimana Roland Garros)

– ATP 500 Queen’s

FABIO FOGNINI

– Roland Garros

– ATP 500 Queen’s

STEFANO TRAVAGLIA

– ATP 250 Parma

– Roland Garros

– ATP 250 Stoccarda – Q (seconda settimana Roland Garros)

– ATP 500 Queen’s – Q / ATP 500 Halle – Q

SALVATORE CARUSO

– ATP 250 Parma

– Roland Garros

– ATP 500 Queen’s – Q / ATP 500 Halle – Q

LORENZO MUSETTI

– ATP 250 Parma

– Roland Garros

GIANLUCA MAGER

– ATP 250 Parma

– Roland Garros

– Challenger Lione (seconda settimana Roland Garros)

ANDREAS SEPPI

– ATP 250 Parma – Q / ATP 250 Parma – ALT4 MAIN DRAW / ATP 250 Belgrado – ALT5 MAIN DRAW

– Roland Garros

– Challenger Nottingham (seconda settimana Roland Garros)

MARCO CECCHINATO

– ATP 250 Parma – ALT2

– Roland Garros