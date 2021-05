WTA Parma: Il resoconto di giornata. La Errani ai quarti di finale “Emozionante vincere davanti ai miei genitori”

Sara Errani approda ai quarti di finale dell’Emilia-Romagna Open. Nel match di secondo turno del WTA 250 di Parma organizzato da MEF Tennis Events, la bolognese ha eliminato la spagnola Sara Sorribes Tormo, costretta al ritiro per crampi sul punteggio di 4-6 7-5 2-2.

Le riflessioni di Sara Errani – Quasi tre ore di battaglia che premiano l’azzurra, dispiaciuta per l’avversaria ma soddisfatta della rimonta dopo il primo set perso: “Contro una giocatrice come Sara Sorribes Tormo sei costretta a spingere per conquistare il punto. Penso di aver disputato un buon match, lei si è difesa alla grande ed è stata molto regolare. Non è stato facile aggredirla, spesso mi sono esposta ai suoi passanti. Spero stia bene fisicamente: la stimo tantissimo e mi rivedo molto in lei. Ci siamo allenate diverse volte insieme, è un’ottima giocatrice”. Buone sensazioni sul terreno di gioco per la ex numero 5 del mondo: “Mi sento bene in questo periodo. Al primo turno ho vinto una battaglia di due ore e mezza contro Ana Bogdan, infatti in questo secondo round ho avvertito parecchia fatica ad inizio incontro. Ero consapevole che ci sarebbe stato da soffrire e sono contentissima di avercela fatta”. Un successo arricchito dalla presenza in tribuna dei genitori di Sara Errani: “Emozionante. Mi trovo benissimo qui. Finalmente un torneo a Parma, vicino casa mia, è stupendo. Vedo che in Italia ci sono tantissimi tornei maschili: mi fa piacere che se ne stia organizzando anche qualcuno femminile perché aiuta il movimento. Il tennis italiano maschile è ricchissimo di talenti e di grandi giocatori, ma penso che le tante chance di esprimersi nel nostro Paese siano fondamentali per i loro successi. In generale credo che sia normale andare per cicli: negli anni passati noi donne abbiamo vinto tanto, ora i ragazzi stanno dominando la scena. Sono contenta dei traguardi che stanno raggiungendo”.

Ok Martic, Garcia e Wang – Non fallisce Petra Martic. La seconda testa di serie del tabellone ha sconfitto la lucky loser Liudmila Samsonova con lo score di 7-6(5) 6-3, confermando l’ottimo periodo di forma (semifinale agli Internazionali BNL d’Italia la scorsa settimana). Bene anche la numero 8 del seeding, Caroline Garcia, giustiziera di Anna-Lena Friedsam con il punteggio di 6-2 6-4. Saluta Parma Martina Di Giuseppe: l’azzurra è stata eliminata da Qiang Wang con un doppio 6-4.

I risultati di mercoledì 19 maggio

Secondo turno

Petra Martic b. Liudmila Samsonova 7-6(5) 6-3

Sara Errani b. Sara Sorribes Tormo 4-6 7-5 2-2 rit.

Qiang Wang b. Martina Di Giuseppe 6-4 6-4

Caroline Garcia b. Anna-Lena Friedsam 6-2 6-4