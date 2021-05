Da Biella: Il resoconto di giornata. Paolo Lorenzi verso il ritiro a fine anno “Ora andrò a Parigi per disputare l’ultimo Roland Garros: cercherò di godermi ogni torneo, spero di divertirmi e fare bene”

Al Thindown Challenger Biella 6 restano in corsa tre azzurri. L’exploit di giornata lo regala il talento di casa Stefano Napolitano, a segno contro la sesta testa di serie Alex Bolt (194 Atp) con il punteggio di 6-7 (7), 6-1, 6-3. E mercoledì negli ottavi di finale il numero 333 del ranking se la vedrà con un altro australiano: Thanasi Kokkinakis.

La tds 1 Paolo Lorenzi non è riuscito a superare il qualificato argentino Tomas Martin Etcheverry: è finita 6-0, 7-6 (5) per il sudamericano. E la settima partecipazione dell’azzurro in città (miglior risultato la finale del 2019 persa con Mager) potrebbe anche essere l’ultima «E’ molto probabile – dice l’ex numero 33 del ranking, posizione raggiunta nel 2017, quando già aveva 35 anni -. Credo che a fine anno smetterò. Mi faceva piacere tornare per l’ennesima volta a Biella: peccato che non ho mai alzato il trofeo. Il ricordo più bello? Sono venuto qui dopo aver vinto l’Atp 250 di Kitzbuhel (era il 2016 e in città si sarebbe poi fermato al secondo turno per mano di Souza, ndr). A livello generale ricordo con piacere l’esordio in Coppa Davis contro Cilic».

Lorenzi è stato capace di restare protagonista per tanti anni. «Il tennis è cambiato tantissimo. Ne parlavo con Ferrer: adesso si gioca molto più veloce, c’è meno indecisione e si prendono più rischi». Il futuro per Paolo potrebbe portare riservargli svariate sorprese. «Sto valutando tante opportunità. Mi piace pensare di poter proseguire l’esperienza in Tv, mentre l’allenatore non l’ho mai fatto. Adesso nel nostro Paese ci son tanti ragazzi che giocano bene e il tennis italiano credo sia arrivato al top e possa essere la Nazione da inseguire. Si vede che noi ‘anziani’ abbiano dato il buon esempio».

L’entrata nel match da parte di Lorenzi è complicata. l’azzurro infatti perde i due primi servizi complici nel primo due doppi falli e nel secondo un attacco un po’ troppo allegro, sul quale l’argentino passa con facilità. Servizio molto carico, diritto inside out che dà fastidio il 21enne di La Plata vola sul 4-0. Il terzo break consecutivo consegna al sudamericano il primo set, chiuso in 31 minuti con l’ennesimo efficace turno di battuta. Nella seconda frazione Lorenzi inizia a rallentare di più lo scambio, soprattutto serve con maggiore efficacia e finalmente si procura una palla break, che trasformata lo manda avanti 4-2. Subisce però l’immediato controbreak e così la partita si trascina al tie-break, dove il ventunenne seguito in città da Carlos Berlocq chiude per 7-5. «Alla fine sono abbastanza soddisfatto della partita. Dopo aver cominciato così male non era facile raddirizzare la barca. Avevo bisogno di tornare in campo e la seconda parte del match fa ben sperar: ho trovato delle soluzioni per metterlo in difficoltà. Ora andrò a Parigi per disputare l’ultimo Roland Garros: cercherò di godermi ogni torneo, spero di divertirmi e fare bene».

Il terzo azzurro a raggiungere il secondo turno (l’altro è stato lunedì Flavio Cobolli, che se la vedrà con il cinese Zhizhen Zhang) è stato Riccardo Bonadio, a segno con il domenicano Roberto Cid Subervi per 7-5, 6-3. Oggi sfiderà il transalpino Alexandre Muller: 2-1 i precedenti in favore del friulano che si è imposto nelle due ultime occasioni, disputate nel 2019 prima sul veloce di Da Nang, in Vietnam e poi sulla terra di Como; mentre la prima sfida era finita nelle tasche del transalpino, a segno ad Hong Kong nel 2018.

Tra le sfide degli ottavi spicca il derby sudamericano tra l’argentino Tomas Etcheverry e il brasiliano Felipe Meligeni, con il primo in vantaggio nei precedenti per 2-0 avendo vinto sia l’anno scorso in Romania, sia due anni fa a Rio de Janeiro. Anche Andrea Collarini è in vantaggio per 2-0 su Bjorn Fratangelo: l’argentino ha fatti suoi i match giocati nel 2010 e nel 2019 sempre in Florida.

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Flavio Cobolli vs [2] Zhizhen Zhang

2. [3] Enzo Couacaud vs [Q] Tim Van Rijthoven

3. [WC] Stefano Napolitano vs Thanasi Kokkinakis (non prima ore: 15:00)

4. Borna Gojo / Zhizhen Zhang vs [WC] Flavio Cobolli / Francesco Passaro

CAMPO 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrea Collarini vs [8] Bjorn Fratangelo

2. Thai-Son Kwiatkowski vs Ulises Blanch

3. [Q] Riccardo Bonadio vs [4] Alexandre Muller (non prima ore: 14:00)

4. Bjorn Fratangelo / Mitchell Krueger vs [3] Felipe Meligeni Rodrigues Alves / Joao Menezes

CAMPO 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dimitar Kuzmanov vs Facundo Mena

2. [Q] Tomas Martin Etcheverry vs Felipe Meligeni Rodrigues Alves

3. [Alt] Jamie Cerretani / Victor Vlad Cornea vs [2] Karol Drzewiecki / Sergio Martos Gornes (non prima ore: 14:00)

4. [1] Evan King / Julian Lenz vs [WC] Marco Bortolotti / Cristian Rodriguez

RISULTATI PRIMO TURNO MAIN DRAW

[3] E. Couacaud (FRA) b. T. Kamke (GER) 6-4, 6-2

[Q] T. Etcheverry (ARG) b. [1] [WC] P. Lorenzi (ITA) 6-0, 7-6 (5)

[WC] S. Napolitano (ITA) b. [6] A. Bolt (AUS) 6-7 (7), 6-1, 6-3

U. Blanch (USA) b. E. Benchetrit (MAR) 6-4, 6-4

[Q] T. Van Rijthoven (NED) b. [Q] O. Giacalone (ITA) 6-2, 6-2

A. Collarini (ARG) b. M. Copil (ROU) 6-2, 6-1

[Q] R. Bonadio (ITA) b. R. Cid Subervi (DOM) 7-5, 6-3

RISULTATI TABELLONE DI DOPPIO

[1] E. King (USA) / J. Lenz (GER) b. E. Benchetrit (MAR) / J. Clarke (GBR) 6-7 (4), 6-4, 10-7

[WC] M. Bortolotti (ITA) / C. Rodriguez (COL) b. A. Bolt (AUS) / A. Santillan (AUS) 6-1, 6-1

[WC] F. Cobolli (ITA) / F. Passaro (ITA) b. [WC] V. Galovic (CRO) / N. Serdarusic (CRO) 6-4, 6-3

[2] K. Drzewiecki (POL) / S. Martos Gornes (ESP) b. F. Mena (ARG) / D. Popko (KAZ) 6-3, 4-6, 10-4

B. Fratangelo (USA) / M. Krueger (USA) b. R. Cid Subervi (DOM) / T. Kwiatkowski (USA) 6-2, 4-6, 10-4

B. Gojo (CRO) / Z. Zhang (CHN) b. [4] S. Galdos (PER) / F. Zeballos (BOL) 4-6, 6-1, 11-9

J. Cerretani (USA) / V. Cornea (ROU) b. A. Collarini (ARG) / T. Etcheverry (ARG) 6-2, 7-6 (5)

[3] F. Meligeni Rodrigues Alves (BRA) / J. Menezes (BRA) b. G. Blancaneaux (FRA) / E. Couacaud (FRA) 6-7 (4), 6-3, 10-5