ATP Lione: Lorenzo Musetti si prende la rivincita su Felix Auger-Aliassime

Lorenzo Musetti approda al secondo turno nel torneo ATP 250 di Lione.

L’azzurro ha sconfitto questa mattina Felix Auger-Aliassime, testa di serie n.7 con il punteggio di 76 (3) 63 75 dopo 2 ore e 46 minuti di partita.

Il 20enne di Montreal si era aggiudicato in tre set l’unico precedente, disputato tre settimane fa al secondo turno del “500” di Barcellona.

Al secondo turno Lorenzo Musetti sfiderà Sebastian Korda classe 2000 e n.65 ATP.

Da segnalare che Lorenzo nel terzo e decisivo set avanti per 5 a 2, subiva il controbreak nel nono game giocando un brutto game al servizio.

Sul 6 a 5 però l’azzurro, con la complicità del canadese che commetteva due doppi falli, uno sul match point e un gratuito, brekkava a 15 Felix e portava a casa la partita per 7 a 5.

