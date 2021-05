WTA Parma e Belgrado: I risultati con il dettaglio del Primo Turno. Avanza Camila Giorgi. Martina Di Giuseppe al secondo turno. Serena Williams batte la nostra Lisa Pigato

Buona la prima per Martina Di Giuseppe nel tabellone principale del torneo WTA 250 di Parma.

Vittoria di carattere per la 30enne romana (n.218 WTA), promossa dalle qualificazioni, che all’esordio nel tabellone principale ha sconfitto 75 76(5), in un’ora e 52 minuti, la giapponese Nao Hibino, n.84 WTA.

Al secondo turno sfiderà la cinese Qiang Wang, n.48 WTA e sesta favorita del seeding.

Niente da fare per Lisa Pigato: la 17enne di Bergamo (n.512 WTA), passata anche lei attraverso le qualificazioni (per le quali aveva ricevuto una wild card), alla sua prima partecipazione in n main draw del circuito maggiore è stata sconfitta da Serena Williams, n.8 WTA e prima testa di serie del torneo con il risultato di 63 62.

Camila Giorgi, n.83 del ranking, ha sconfitto la statunitense Christina McHale, n.95 WTA per 64 al terzo set.

Al secondo turno affronterà Gauff [3] o Kanepi.

WTA 250 Parma (Italia) – 1° Turno – terra battuta

11:00 Siniakova K. (Cze) – Tauson C. (Den)



12:30 McNally C. (Usa) – Stephens S. (Usa)



12:30 Williams S. – Pigato L.



14:00 Ormaechea P. (Arg) – Garcia C. (Fra)



14:00 Schmiedlova A. K. (Svk) – Williams V. (Usa)



15:30 Sorribes Tormo S. (Esp) – Pera B. (Usa)



17:00 Giorgi C. – McHale C.



12:30 Silva E./Zimmermann K. – Christian K./Santamaria S.



14:00 Gauff C./McNally C. – Heisen V./Wang Y.



15:30 Brancaccio N./Pigato L. – Doi M./Hsieh S-W.



WTA 250 Belgrade (Serbia) – 1° Turno – terra battuta

12:00 Fernandez L. A. (Can) – Hercog P. (Slo)

12:00 Juvan K. (Slo) – Putintseva Y. (Kaz)



13:30 Kovinic D. (Mne) – Bucsa C. (Esp)



13:30 Osorio Serrano M. C. (Col) – Zhang S. (Chn)



15:00 Jorovic I. (Srb) – Tomljanovic A. (Aus)



15:00 Sasnovich A. (Blr) – Wang Xiy. (Chn)



16:30 Jani R-L. (Hun) – Martincova T. (Cze)



19:00 Pavlyuchenkova A. (Rus) – Radivojevic L. (Srb)



20:30 Van Uytvanck A. (Bel) – Konjuh A. (Cro)



13:00 Kania-Chodun P./Wachaczyk J. – Krunic A./Stojanovic N.



14:30 Marozava L./Mitu A. – Buzarnescu M./Raina A.



16:30 Bucsa C./Peterson R. – Babos T./Zvonareva V.



