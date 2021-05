Iga Swiatek vince il torneo di Roma in 46 minuti e con un doppio bagel a Karolina Pliskova

Iga Swiatek (WTA 15) ha trionfato sulla terra rossa del Foro Italico umiliando la ceca Karolina Pliskova (9) con un inequivocabile doppio 6-0 conquistando così il WTA 1000. La 19enne polacca, vincitrice nel 2020 del Roland-Garros, ha chiuso la pratica in appena 46′ di gioco.

La polacca ha trionfato al WTA 1000 di Roma, in un modo assolutamente incredibile in una finale che passerà alla storia.

Iga, appena 19 anni, ha sconfitto la ceca Karolina Pliskova, ex numero uno del mondo e vincitrice del torneo nel 2019, per 6-0, 6-0, in 46 minuti, in un match in cui la 29enne ceca ha vinto solo 13 punti. Swiatek ha dato una vera e propria lezione di tennis aggressivo su terra battuta, controllando l’incontro con colpi pesanti in top-spin, servendo e rispondendo meglio della sua avversaria, che è stata sempre più frustrata man mano che la partita è andata avanti.