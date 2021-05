WTA 1000 Roma: La finale è tra Karolina Pliskova e Iga Swiatek

Si spengono in semifinale i sogni di gloria di Petra Martic e Francesca Schiavone. A recitare la parte della cattiva è stata Karolina Pliskova, testa di serie n.9, sopravvissuta ieri alla sfida al cardiopalma con Ostapenko. Nel momento decisivo la 29enne di Louny è tornata cinica e spietata. La ceca, ex numero 1 del mondo, approda per la terza volta consecutiva in finale agli Internazionali BNL d’Italia: 6-1 3-6 6-2 ai danni della giocatrice di Spalato.

Tre ore e 22 minuti. Tanto ha impiegato Iga Swiatek a qualificarsi per la finale degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico. Non nel senso di aver giocato un match/maratona ma perché in una giornata di straordinari ha dovuto prima superare Svitolina nei quarti e poi, dopo un po’ di riposo, ripetersi contro Gauff in semifinale. E pensare che stava per salutare Roma già negli ottavi (due match-point annullati alla ceca Krejcikova)….

In semifinale la 19enne di Varsavia, n.15 del ranking e del seeding, campionessa in carica del Roland Garros, ha battuto per 76(3) 63, in un’ora e 46 minuti di partita, la statunitense Cori Gauff, n.35 del ranking (entrambe erano le prime teen-ager in semifinale a Roma da Azarenka nel 2009).

Semifinali



WTA WTA Rome Pliskova Ka. Pliskova Ka. 6 3 6 Martic P. Martic P. 1 6 2 Vincitore: Pliskova Ka. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Martic P. 15-15 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Martic P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Pliskova Ka. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Martic P. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Pliskova Ka. 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Martic P. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Pliskova Ka. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Martic P. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Martic P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Pliskova Ka. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Martic P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Pliskova Ka. 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Martic P. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Pliskova Ka. 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Martic P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Martic P. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Martic P. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Martic P. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0