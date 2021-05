Challenger Biella 6: Il Tabellone Principale. Paolo Lorenzi testa di serie n.1 e wild card. Invito anche a Cobolli

Challenger Biella 6 – Tabellone Principale

(1/WC) Lorenzi, Paolo vs Qualifier

Meligeni Rodrigues Alves, Felipe vs Clarke, Jay

Lamasine, Tristan vs Kuzmanov, Dimitar

Mena, Facundo vs (7) Menezes, Joao

(3) Couacaud, Enzo vs Kamke, Tobias

Qualifier vs Qualifier

Collarini, Andrea vs Copil, Marius

Ilkel, Cem vs (8) Fratangelo, Bjorn

(6) Bolt, Alex vs (WC) Napolitano, Stefano

Istomin, Denis vs Kokkinakis, Thanasi

Cid Subervi, Roberto vs Qualifier

Viola, Matteo vs (4) Muller, Alexandre

(5) Popko, Dmitry vs Kwiatkowski, Thai-Son

Benchetrit, Elliot vs Blanch, Ulises

Krueger, Mitchell vs (WC) Cobolli, Flavio

Gojo, Borna vs (2) Zhang, Zhizhen