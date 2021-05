Masters 1000 Roma: Novak Djokovic si salva contro Tsitsipas ed è in semifinale

La notte di Roma ha evidentemente portato consiglio a Novak Djokovic.

Ieri sera salvato dalla pioggia (responsabile dell’interruzione del match sul parziale di 4-6 1-2), in mattinata il numero uno mondiale si è ripresentato sul centrale con altro piglio, trovando efficaci contromisure all’estro di Stefanos Tsitsipas (ATP 5). Risultato? Un 4-6 7-5 7-5 che promuove Nole – più volte sull’orlo del baratro, ma sempre stoicamente capace di risalire la china – in semifinale, programmata già per il tardo pomeriggio. Prossimo ostacolo sulla strada verso il sesto titolo capitolino, il secondo consecutivo, il sempre più sorprendente Lorenzo Sonego (33), che ha battuto Andrey Rublev (7) per 3-6 6-4 6-3.