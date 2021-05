WTA 250 Belgrado: Il tabellone di quali. Nessuna presenza italiana

WTA 250 Belgrado – Tabellone Quali

(1) Maria Camila Osorio Serrano vs Dalma Galfi

(WC) Draginja Vukovic vs (9) Xiaodi You

(2) Viktoriya Tomova vs Pemra Ozgen

Jule Niemeier vs (10) Ana Konjuh

(3) Xiyu Wang vs (WC) Linda Noskova

Lara Salden vs (11) Daniela Seguel

(4) Kamilla Rakhimova vs Anna Bondar

(WC) Elena Milovanovic vs (8) Anastasia Gasanova

(5) Jaqueline Cristian vs Tena Lukas

Reka-Luca Jani vs (12) Aleksandra Krunic

(6) Nuria Parrizas Diaz vs (WC) Dejana Radanovic

Yuliya Hatouka vs (7) Cristina Bucsa

Il programma di domani

11:00 Hatouka Y. (Blr) – Bucsa C. (Esp)

11:00 Niemeier J. (Ger) – Konjuh A. (Cro)

11:00 Parrizas-Diaz N. (Esp) – Radanovic D. (Srb)

12:30 Osorio Serrano M. C. (Col) – Galfi D. (Hun)

12:30 Tomova V. (Bul) – Ozgen P. (Tur)

12:30 Wang Xiy. (Chn) – Noskova L. (Cze)

14:00 Milovanovic E. (Srb) – Gasanova A. (Rus)

14:00 Salden L. (Bel) – Seguel D. (Chi)

14:00 Vukovic D. (Srb) – You X. (Chn)

15:30 Cristian J. A. (Rou) – Lukas T. (Cro)

15:30 Jani R-L. (Hun) – Krunic A. (Srb)

15:30 Rakhimova K. (Rus) – Bondar A. (Hun)