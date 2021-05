Masters 1000 Roma: Lorenzo Sonego agli ottavi di finale. Battuto Mager in due set. Ora l’attende Dominic Thiem

Lorenzo Sonego approda agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Roma

Nel derby tutto italiano di secondo turno Lorenzo ha sconfitto Gianluca Mager con un doppio 64 in 1 ora e 27 minuti di partita.

Agli ottavi di finale sfiderà Dominic Thiem n.4 del mondo.

Primo set: Sonego sotto per 0 a 2, recuperava il break nel terzo game.

Sul 4 pari la svolta della frazione con Mager che avanti per 40-15 e era alla battuta, subiva un parziale di quattro punti consecutivi e il break, con Sonego che nel game successivo teneva a 30 il servizio e portava a casa la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Sonego sul 3 pari metteva a segno il break decisivo (a 15) e poi senza correre rischi alla battuta chiudeva la frazione e la partita per 6 a 4.

ATP ATP Rome Mager G. Mager G. 4 4 Sonego L. Sonego L. 6 6 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Mager G. 15-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Mager G. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Mager G. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Mager G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Mager G. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Mager G. 15-0 15-15 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Mager G. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1 Aces 10 Double Faults 063% (34/54) 1st Serve 63% (34/54)65% (22/34) 1st Serve Points Won 85% (29/34)60% (12/20) 2nd Serve Points Won 50% (10/20)25% (1/4) Break Points Saved 0% (0/1)10 Service Games Played 1015% (5/34) 1st Serve Return Points Won 35% (12/34)50% (10/20) 2nd Serve Return Points Won 40% (8/20)100% (1/1) Break Points Converted 75% (3/4)10 Return Games Played 1063% (34/54) Service Points Won 72% (39/54)28% (15/54) Return Points Won 37% (20/54)45% (49/108) Total Points Won 55% (59/108)