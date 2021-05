Mai sottovalutare il cuore di Sonego (di Marco Mazzoni)

“Non sottovalutare mai Il cuore di un campione”. Come quello di Lorenzo Sonego, che oggi nel giorno del suo compleanno si è fatto il regalo più bello. Una bella, bellissima vittoria su Geal Monfils al Foro Italico, che gli apre scenari molto intriganti per il torneo. Infatti al secondo turno sfiderà Gianluca Mager, match in cui parte favorito, e poi eventualmente Thiem. Uno dei più forti, ma non al suo meglio, e con il vantaggio di non aver proprio niente da perdere.

Perdere. Una cosa che non piace a Lorenzo, come a Matteo, bravissimo oggi anche Berrettini.

Entrambi hanno rifiutato la sconfitta, hanno giocato con cuore e testa, andando oltre difficoltà ed ostacoli evidenti. “Berretto” era scarico, normale dopo la clamorosa cavalcata a Madrid. Ma qua, in casa sua, uscire subito non era previsto. Era lento ed è diventato veloce; serviva male ed ha iniziato a macinare prime potenti; il diritto finiva corto, dal secondo set ha iniziato a fare “le buche per terra”. Matteo è andato a caccia del rivale, della vittoria, come fa l’animale ferito che scruta la preda, la accerchia e attacca. Attaccare per difendersi, la tattica dei forti.

Come anche Lorenzo oggi, stessa voglia di vincere, anzi di non perdere. Sonego ha attaccato a testa bassa anche nei momenti più difficili della partita, perché era la soluzione più efficiente, la migliore per sconfiggere Monfis visto che aveva poche gambe. “LaMonf” non è da qualche tempo quel giocatore capace di farti il punto in mille modi, pure mandarti fuori di testa a furia di pallate una “peggio dell’altra”, per farti perdere ritmo e fiducia. Ma resta un lottatore. Oltrettuto ha giocato poco quest’anno, quindi sull’amato rosso non aveva voglia di perdere perché ha bisogno di partite per presentarsi a Parigi in condizioni accettabili. C’ha provato Gael, ma Lorenzo è stato intenso, continuo, ha spinto e c’ha creduto sempre. Anche all’inizio del terzo, dopo aver perso maluccio il secondo set. Lì è arrivato il capolavoro: vincere attaccando con ancor più convinzione. Anche quando, proprio nel terzo, il livello si è impennato tanto perché Monfils ha iniziato a crederci per davvero e gli scambi e la velocità di palla ha raggiunto il picco. Molti scambi di qualità, moltissime discese a rete di Sonego, con coraggio e qualità. Perché Lorenzo quando attacca lo fa con lucidità. Niente è fatto a caso.

L’ha appena detto in conferenza stampa Lorenzo, “Ho avuto più coraggio di lui, mi sono preso rischi perché era la via migliore”. Esattamente. Nonostante l’altro abbia un gran bel passante, nonostante i crampi, ha spinto e c’ha provato ad ogni punto. Sino alla fine. Nella fase più calda del terzo ha servito molti game solo di braccio, non spingendo con le gambe. Nemmeno si è seduto ai cambi di campo perché non stava bene, ma non voleva assolutamente mollare. “Ho giocato la mia partita, non ho mai cercato di condizionare l’avversario, mi sento sereno perché non ho finto, non ho fatto niente di male”.

Hai fatto molto bene Lorenzo. Quando in una giornata difficile, con un match che si era complicato, riesci a portare a casa una partita con i crampi, con un rovescio che andava a corrente alternata, senza la prima di servizio – e sappiamo quanto è fondamentale il servizio nell’economia del gioco del piemontese – vuol dire che hai vinto con qualcosa che va oltre alla tecnica e alla tattica. Ha vinto con la testa, ottimizzando tutto il possibile. Ha vinto col cuore, e pochi hanno il cuore e la testa di Lorenzo Sonego. “Non sottovalutare mai Il cuore di un campione”.

Auguri, Lorenzo!

Marco Mazzoni