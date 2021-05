Masters 1000 Roma: Musetti cede 6-4 6-4 a Opelka

Niente da fare per Lorenzo Musetti. Il talento azzurro cede con un doppio 6-4 alla devastante potenza al servizio di Opelka. Il gigante americano ha strappato il servizio una volta a set a Lorenzo, abbastanza per chiudere il match a sua favore. Ha chiuso il match l’americano con quasi il 90% di punti vinti sulla prima, di fatto nei suoi turni di servizio non si è giocato.

Musetti ci ha provato, ha alzato anche il suo livello nel secondo set, mostrando alcuni momenti della sua classe, ma purtroppo non è mai riuscito ad incidere alla risposta, non ottenendo nemmeno una palla break a favore. Al contrario, nei due break subiti, ha perso i game a zero, ogni volta. Forse il segnale di quanta pressione avvertisse al servizio, consapevole che anche un solo break subito potesse essere, alla fine, decisivo. Purtroppo così è stato.

Resta un’altra importante esperienza per il carrarino, contro un avversario a suo modo unico nel panorama, e che conferma quanto debba crescere nei colpi di inizio gioco.