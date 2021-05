Masters 1000 Roma: tutto facile per Sinner, ora la sfida con Rafael Nadal

Inizia nel migliore dei modi l‘avventura di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Roma. Lunedì pomeriggio il 19enne di Sesto Pusteria si è imposto all’esordio degli Internazionali d’Italia sul francese Ugo Humbert (ATP 32) senza fatica con il punteggio di 6-2, 6-4. Ora la supersfida contro sua maestà Rafael Nadal.

Sinner affronterà mercoledì il re della terra rossa. Lo spagnolo, numero 3 del ranking mondiale, ha avuto un bye al primo turno ed andrà a caccia del 10° successo al Foro Italico. Un precedente tra l’azzurro ed il miglior tennista della storia sulla terra battuta, l’anno scorso nei quarti dei French Open a Parigi, con Nadal che si è imposto per 7-6(4), 6-4, 6-1. Il 34enne maiorchino parte ovviamente da favorito, ma il Sinner visto oggi può assolutamente mettere in difficoltà Nadal.

L’altoatesino e Humbert si sono affrontati due anni fa alle Next Gen ATP Finals di Milano, con il 22enne di Metz che si è affermato con il punteggio di 4-3, 3-4, 4-2, 4-2. Oggi Sinner ha dominato il suo avversario. Il numero 18 del mondo parte subito aggressivo e già nel terzo game toglie per la prima volta il turno di battuta a Humbert per il 2-1. Poco dopo Sinner piazza un altro break per l’allungo del 4-1. Il tennista pusterese controlla il match e dopo 40 minuti di gioco chiude il set sul netto 6-2. Primo parziale senza troppi pensieri per il fenomeno italiano.

Nel game d’apertura del secondo parziale Humbert sfrutta il suo unico break point per l’1-0, poi conferma il suo servizio. La reazione di Sinner è immediata: il pusterese conquista il controbreak, poi impatta sul 2-2 e subito dopo toglie nuovamente il turno di battuta a Humbert per il 3-2, spianando così la strada per la conquista del match. Sinner non sbaglia più niente, si porta sul 4-2 e dopo un’ora e mezzo di gioco si impone per 6-4. Una grande prova di forza di Sinner, che ora avrà un giorno per riposarsi prima di ritornare in campo per la supersfida contro Nadal. “Sarà una partita molto speciale ma soprattutto difficile. Ci conosciamo, ad inizio anno in Australia abbiamo fatto insieme la preparazione. Non vedo l’ora di scendere in campo e sono curioso di vedere se posso competere con lui”, afferma l’allievo di Riccardo Piatti dopo la vittoria su Humbert.

ATP ATP Rome Humbert U. Humbert U. 2 4 Sinner J. Sinner J. 6 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Humbert U. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Humbert U. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Humbert U. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Humbert U. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Humbert U. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Humbert U. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Humbert U. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Humbert U. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Humbert U. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2 Aces 00 Double Faults 150% (36/72) 1st Serve 59% (29/49)53% (19/36) 1st Serve Points Won 72% (21/29)53% (19/36) 2nd Serve Points Won 60% (12/20)71% (10/14) Break Points Saved 0% (0/1)9 Service Games Played 928% (8/29) 1st Serve Return Points Won 47% (17/36)40% (8/20) 2nd Serve Return Points Won 47% (17/36)100% (1/1) Break Points Converted 29% (4/14)9 Return Games Played 953% (38/72) Service Points Won 67% (33/49)33% (16/49) Return Points Won 47% (34/72)45% (54/121) Total Points Won 55% (67/121)