Masters 1000 Roma: Inizia bene Stefano Travaglia. Eliminato Fabio Fognini

Stefano Travaglia, n.69 ATP, in gara con una wild card, ha sconfitto per 64 63, in un’ora e 18 minuti di gioco, il francese Benoit Paire, n.35 ATP.

Il 29enne di Ascoli Piceno, alla terza presenza nel main draw capitolino al secondo turno dovrà vedersela con il vincente del match fra il canadese Denis Shapovalov, n.14 della classifica mondiale e 13esima testa di serie, e il polacco Kamil Majchrzak, n.129 ATP, proveniente dalle qualificazioni.

3 Aces 51 Double Faults 751% (30/59) 1st Serve 52% (33/64)77% (23/30) 1st Serve Points Won 55% (18/33)48% (14/29) 2nd Serve Points Won 42% (13/31)67% (4/6) Break Points Saved 29% (2/7)9 Service Games Played 1045% (15/33) 1st Serve Return Points Won 23% (7/30)58% (18/31) 2nd Serve Return Points Won 52% (15/29)71% (5/7) Break Points Converted 33% (2/6)10 Return Games Played 963% (37/59) Service Points Won 48% (31/64)52% (33/64) Return Points Won 37% (22/59)57% (70/123) Total Points Won 43% (53/123)Niente da fare per, n.28 del ranking (13sima partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia, con miglior risultato i quarti nel 2018), opposto al giapponese, n. 45 ATP: il 31enne di Shimane ha sconfitto l’azzurro con il risultato di 63 64 in 1 ora e 20 minuti di partita.Da segnalare che Fabio è sempre stato sotto nel punteggio. Nel primo set sotto per 0 a 3, recuperava il break impattando sul 3 pari.Dal 3 pari però subiva un parziale di tre game consecutivi e due servizi persi cedendo la frazione per 6 a 3.Nel secondo set l’azzurro subiva il break decisivo nel terzo gioco e senza essere mai pericoloso in risposta usciva di scena dal torneo per 6 a 4.

3 Aces 43 Double Faults 156% (28/50) 1st Serve 63% (37/59)82% (23/28) 1st Serve Points Won 68% (25/37)64% (14/22) 2nd Serve Points Won 50% (11/22)0% (0/1) Break Points Saved 63% (5/8)10 Service Games Played 932% (12/37) 1st Serve Return Points Won 18% (5/28)50% (11/22) 2nd Serve Return Points Won 36% (8/22)38% (3/8) Break Points Converted 100% (1/1)9 Return Games Played 1074% (37/50) Service Points Won 61% (36/59)39% (23/59) Return Points Won 26% (13/50)55% (60/109) Total Points Won 45% (49/109)