Masters 1000 e WTA 1000 di Roma: I risultati completi del Day 2. Lorenzo Musetti avanza

A chiudere in bellezza nel singolare maschile la giornata a forti tinte tricolori è stato Lorenzo Musetti, n.82 ATP (suo nuovo best ranking), in gara con una wild card, alla seconda apparizione romana dopo gli ottavi del settembre scorso partendo dalle qualificazioni, ha sconfitto all’esordio il polacco Hubert Hurkacz, n.19 della classifica mondiale e 15esima testa di serie che si è ritirato per un problema fisico quando era sotto nel punteggio per 6-4 2-0.

Al secondo turno Musetti affronterà, nella giornata di domani, l’americano Reilly Opelka.

ATP ATP Rome Hurkacz H. Hurkacz H. 0 4 0 Musetti L. • Musetti L. 40 6 2 Vincitore: Musetti per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 0-2 Hurkacz H. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Hurkacz H. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Hurkacz H. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Hurkacz H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Hurkacz H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2 Aces 11 Double Faults 061% (23/38) 1st Serve 74% (29/39)70% (16/23) 1st Serve Points Won 79% (23/29)40% (6/15) 2nd Serve Points Won 60% (6/10)67% (4/6) Break Points Saved 100% (2/2)6 Service Games Played 621% (6/29) 1st Serve Return Points Won 30% (7/23)40% (4/10) 2nd Serve Return Points Won 60% (9/15)0% (0/2) Break Points Converted 33% (2/6)6 Return Games Played 658% (22/38) Service Points Won 74% (29/39)26% (10/39) Return Points Won 42% (16/38)42% (32/77) Total Points Won 58% (45/77)

Masters 1000 e WTA 1000 Roma – – 1° Turno

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniel Evans vs Taylor Fritz



ATP ATP Rome Evans D. Evans D. 3 2 Fritz T. Fritz T. 6 6 Vincitore: Fritz T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Fritz T. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Evans D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Fritz T. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Evans D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Fritz T. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Evans D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Evans D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Fritz T. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Evans D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Fritz T. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Evans D. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Fritz T. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Evans D. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Fritz T. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Evans D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Magda Linette vs [11] Petra Kvitova



WTA WTA Rome Linette M. Linette M. 6 0 2 Kvitova P. Kvitova P. 1 6 6 Vincitore: Kvitova P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Linette M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Kvitova P. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Linette M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Kvitova P. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Linette M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Kvitova P. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Linette M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Kvitova P. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Linette M. 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Linette M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Linette M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Kvitova P. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Linette M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Kvitova P. 0-15 15-15 15-30 30-40 4-1 → 5-1 Linette M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Kvitova P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Linette M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Kvitova P. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Linette M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Ugo Humbert vs Jannik Sinner



ATP ATP Rome Humbert U. Humbert U. 2 4 Sinner J. Sinner J. 6 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Humbert U. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Humbert U. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Humbert U. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Humbert U. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Humbert U. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Humbert U. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Humbert U. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Humbert U. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Humbert U. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Sara Sorribes Tormo vs [WC] Camila Giorgi (non prima ore: 6.00PM)



WTA WTA Rome Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo S. 30 7 4 Giorgi C. • Giorgi C. 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Giorgi C. 0-15 0-30 4-5 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Giorgi C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Sorribes Tormo S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Giorgi C. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Sorribes Tormo S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Giorgi C. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Sorribes Tormo S. 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Giorgi C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Sorribes Tormo S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Giorgi C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Sorribes Tormo S. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Giorgi C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Sorribes Tormo S. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Giorgi C. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Grand Stand Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Stefano Travaglia vs Benoit Paire



ATP ATP Rome Travaglia S. Travaglia S. 6 6 Paire B. Paire B. 4 3 Vincitore: Travaglia S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Paire B. 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Paire B. 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Paire B. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Paire B. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Paire B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Paire B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Paire B. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Paire B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Paire B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Paire B. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Kei Nishikori vs Fabio Fognini



ATP ATP Rome Nishikori K. Nishikori K. 6 6 Fognini F. Fognini F. 3 4 Vincitore: Nishikori K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Nishikori K. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Nishikori K. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Nishikori K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Nishikori K. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Nishikori K. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Fognini F. 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Nishikori K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Nishikori K. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Nishikori K. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Nishikori K. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Nishikori K. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Alison Riske vs [15] Iga Swiatek



WTA WTA Rome Riske A. • Riske A. 40 4 Swiatek I. Swiatek I. 40 5 Vincitore: Swiatek per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Riske A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 4-5 Swiatek I. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Riske A. 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Swiatek I. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Riske A. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Swiatek I. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Riske A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Swiatek I. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Riske A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Swiatek I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [17] Maria Sakkari vs [Q] Polona Hercog



WTA WTA Rome Sakkari M. Sakkari M. 7 3 6 Hercog P. Hercog P. 6 6 2 Vincitore: Sakkari M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Sakkari M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Hercog P. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Sakkari M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Hercog P. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Sakkari M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Hercog P. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Sakkari M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Hercog P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sakkari M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Hercog P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sakkari M. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Hercog P. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sakkari M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Hercog P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Sakkari M. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Hercog P. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sakkari M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Sakkari M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Hercog P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Sakkari M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Hercog P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Sakkari M. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Hercog P. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Sakkari M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Hercog P. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Sakkari M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Hercog P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Sakkari M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Hercog P. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Pietrangeli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yulia Putintseva vs Cori Gauff



WTA WTA Rome Putintseva Y. Putintseva Y. 5 6 4 Gauff C. Gauff C. 7 4 6 Vincitore: Gauff C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Putintseva Y. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Gauff C. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Putintseva Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Gauff C. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Putintseva Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Gauff C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Putintseva Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Gauff C. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Putintseva Y. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Putintseva Y. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Gauff C. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Putintseva Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Gauff C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Putintseva Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Gauff C. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Putintseva Y. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Putintseva Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Putintseva Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Gauff C. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Putintseva Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Putintseva Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Gauff C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Putintseva Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Gauff C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Putintseva Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Gauff C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Putintseva Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Gauff C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Putintseva Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [13] Jennifer Brady vs Shuai Zhang



WTA WTA Rome Brady J. Brady J. 6 6 Zhang S. Zhang S. 1 4 Vincitore: Brady J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Zhang S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Brady J. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Zhang S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Brady J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Zhang S. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Brady J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Zhang S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Brady J. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Zhang S. 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Brady J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Zhang S. 15-0 15-15 15-40 5-1 → 6-1 Brady J. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Zhang S. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Brady J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Zhang S. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Brady J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Zhang S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. Lloyd Harris vs Cristian Garin



ATP ATP Rome Harris L. Harris L. 5 2 Garin C. Garin C. 7 6 Vincitore: Garin C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Harris L. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Garin C. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Harris L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Garin C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Harris L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Garin C. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Harris L. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Garin C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Harris L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Garin C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Harris L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Garin C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Harris L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Garin C. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Harris L. 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Garin C. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Harris L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Garin C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Harris L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Garin C. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. [WC] Gianluca Mager vs Alex de Minaur



ATP ATP Rome Mager G. Mager G. 6 6 de Minaur A. de Minaur A. 4 3 Vincitore: Mager G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 de Minaur A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 de Minaur A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Mager G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 de Minaur A. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Mager G. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 de Minaur A. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Mager G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 de Minaur A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 de Minaur A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Mager G. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 de Minaur A. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Mager G. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 de Minaur A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Mager G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 de Minaur A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 de Minaur A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. Marin Cilic vs Alexander Bublik



ATP ATP Rome Cilic M. Cilic M. 4 6 6 Bublik A. Bublik A. 6 2 3 Vincitore: Cilic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Cilic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Bublik A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Cilic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Bublik A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Bublik A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Cilic M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Bublik A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Bublik A. 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Cilic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Bublik A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Cilic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Bublik A. 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Cilic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Bublik A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Bublik A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Cilic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Bublik A. 15-0 30-0 3-4 → 3-5 Cilic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Bublik A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Cilic M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Bublik A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Cilic M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Bublik A. 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Cilic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Petra Martic vs Shelby Rogers



WTA WTA Rome Martic P. Martic P. 5 6 6 Rogers S. Rogers S. 7 3 4 Vincitore: Martic P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Martic P. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Rogers S. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Martic P. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Rogers S. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Martic P. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Rogers S. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Martic P. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Rogers S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Martic P. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Rogers S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Martic P. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Rogers S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Martic P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Rogers S. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Martic P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Rogers S. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Martic P. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Rogers S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Martic P. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Rogers S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Martic P. 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Rogers S. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Martic P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Rogers S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Martic P. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Rogers S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Martic P. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Rogers S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Martic P. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Rogers S. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Martic P. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Qiang Wang vs Amanda Anisimova



WTA WTA Rome Wang Q. Wang Q. 5 3 Anisimova A. Anisimova A. 7 6 Vincitore: Anisimova A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Anisimova A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Wang Q. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Anisimova A. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Wang Q. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Anisimova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Wang Q. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Anisimova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Wang Q. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Anisimova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Wang Q. 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Anisimova A. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Wang Q. 15-0 15-15 40-15 4-5 → 5-5 Anisimova A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Wang Q. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Anisimova A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Wang Q. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Anisimova A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Wang Q. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Anisimova A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Wang Q. 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anisimova A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Daria Kasatkina vs Jessica Pegula



WTA WTA Rome Kasatkina D. Kasatkina D. 5 3 Pegula J. Pegula J. 7 6 Vincitore: Pegula J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Pegula J. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Kasatkina D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Pegula J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Kasatkina D. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Pegula J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Kasatkina D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Pegula J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Kasatkina D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Pegula J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Kasatkina D. 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Pegula J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Kasatkina D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Pegula J. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Kasatkina D. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Pegula J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Kasatkina D. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Pegula J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kasatkina D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Pegula J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Kasatkina D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Pegula J. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. [Q] Christina McHale vs [Q] Vera Zvonareva



WTA WTA Rome McHale C. McHale C. 3 0 Zvonareva V. Zvonareva V. 6 6 Vincitore: Zvonareva V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 McHale C. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-5 → 0-6 Zvonareva V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 McHale C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Zvonareva V. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 McHale C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Zvonareva V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 McHale C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Zvonareva V. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 McHale C. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Zvonareva V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 McHale C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Zvonareva V. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 McHale C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Zvonareva V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 McHale C. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Yoshihito Nishioka vs Marton Fucsovics



ATP ATP Rome Nishioka Y. Nishioka Y. 0 2 Fucsovics M. Fucsovics M. 6 6 Vincitore: Fucsovics M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Fucsovics M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Nishioka Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Nishioka Y. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Nishioka Y. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Fucsovics M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Nishioka Y. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Fucsovics M. 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 0-6

2. Miomir Kecmanovic vs Aslan Karatsev



ATP ATP Rome Kecmanovic M. Kecmanovic M. 6 4 Karatsev A. Karatsev A. 7 6 Vincitore: Karatsev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Karatsev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Kecmanovic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Karatsev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Kecmanovic M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Karatsev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Karatsev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Kecmanovic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Karatsev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Kecmanovic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Karatsev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Karatsev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Karatsev A. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. Karen Khachanov vs [Q] Federico Delbonis



ATP ATP Rome Khachanov K. Khachanov K. 6 4 0 Delbonis F. Delbonis F. 3 6 6 Vincitore: Delbonis F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Delbonis F. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Delbonis F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Khachanov K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Khachanov K. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Delbonis F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Khachanov K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Delbonis F. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Khachanov K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Delbonis F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Khachanov K. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Delbonis F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Khachanov K. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Delbonis F. 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Delbonis F. 15-0 40-0 4-2 → 4-3 Khachanov K. 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Delbonis F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Delbonis F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Khachanov K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Delbonis F. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [Q] Hugo Dellien vs Adrian Mannarino



ATP ATP Rome Dellien H. Dellien H. 2 7 6 Mannarino A. Mannarino A. 6 5 2 Vincitore: Dellien H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Dellien H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Mannarino A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Dellien H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Mannarino A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Dellien H. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Mannarino A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Dellien H. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Mannarino A. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Dellien H. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Mannarino A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Dellien H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Mannarino A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Dellien H. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Mannarino A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Dellien H. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Mannarino A. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Dellien H. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Mannarino A. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Dellien H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Mannarino A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Dellien H. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Mannarino A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Dellien H. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Mannarino A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Dellien H. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Mannarino A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Dellien H. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Mannarino A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. [LL] Aljaz Bedene vs Jan-Lennard Struff



ATP ATP Rome Bedene A. Bedene A. 3 1 Struff J. Struff J. 6 6 Vincitore: Struff J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Bedene A. 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Struff J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Bedene A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Struff J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Bedene A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Struff J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Bedene A. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Struff J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Bedene A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Struff J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Struff J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Bedene A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Struff J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Bedene A. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Struff J. 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Anastasija Sevastova vs Jil Teichmann



WTA WTA Rome Sevastova A. Sevastova A. 3 6 6 Teichmann J. Teichmann J. 6 1 3 Vincitore: Sevastova A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Teichmann J. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Sevastova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Teichmann J. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Sevastova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Teichmann J. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Sevastova A. 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Teichmann J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sevastova A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Teichmann J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Sevastova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Teichmann J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Sevastova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Teichmann J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Sevastova A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Teichmann J. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Sevastova A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Teichmann J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Sevastova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Teichmann J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Sevastova A. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Teichmann J. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Sevastova A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Teichmann J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sevastova A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Teichmann J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [Q] Marta Kostyuk vs Ekaterina Alexandrova



WTA WTA Rome Kostyuk M. Kostyuk M. 3 1 Alexandrova E. Alexandrova E. 6 6 Vincitore: Alexandrova E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Alexandrova E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Kostyuk M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Alexandrova E. 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 Kostyuk M. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Alexandrova E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Kostyuk M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Alexandrova E. 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kostyuk M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Alexandrova E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Kostyuk M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Alexandrova E. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Kostyuk M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Alexandrova E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Kostyuk M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Alexandrova E. 0-15 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Kostyuk M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs [WC] Giulia Gatto-Monticone / Bianca Turati



WTA WTA Rome Kichenok L. / Ostapenko J. Kichenok L. / Ostapenko J. 3 2 Gatto-Monticone G. / Turati B. Gatto-Monticone G. / Turati B. 6 6 Vincitore: Gatto-Monticone G. / Turati B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Gatto-Monticone G. / Turati B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Kichenok L. / Ostapenko J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Gatto-Monticone G. / Turati B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Kichenok L. / Ostapenko J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Gatto-Monticone G. / Turati B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Kichenok L. / Ostapenko J. 0-15 0-30 15-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Gatto-Monticone G. / Turati B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Kichenok L. / Ostapenko J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Gatto-Monticone G. / Turati B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Kichenok L. / Ostapenko J. 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Gatto-Monticone G. / Turati B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Kichenok L. / Ostapenko J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Gatto-Monticone G. / Turati B. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Kichenok L. / Ostapenko J. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Gatto-Monticone G. / Turati B. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Kichenok L. / Ostapenko J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Gatto-Monticone G. / Turati B. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. [7] Yifan Xu / Shuai Zhang vs Ellen Perez / Saisai Zheng



WTA WTA Rome Yifan X. / Zhang S. Yifan X. / Zhang S. 3 1 Perez E. / Zheng S. Perez E. / Zheng S. 6 6 Vincitore: Perez E. / Zheng S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Yifan X. / Zhang S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Perez E. / Zheng S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 Yifan X. / Zhang S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Perez E. / Zheng S. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Yifan X. / Zhang S. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Perez E. / Zheng S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Yifan X. / Zhang S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Perez E. / Zheng S. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Yifan X. / Zhang S. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Perez E. / Zheng S. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Yifan X. / Zhang S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Perez E. / Zheng S. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Yifan X. / Zhang S. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Perez E. / Zheng S. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Yifan X. / Zhang S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Perez E. / Zheng S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. John Peers / Michael Venus vs Austin Krajicek / Oliver Marach



ATP ATP Rome Peers J. / Venus M. Peers J. / Venus M. 7 7 Krajicek A. / Marach O. Krajicek A. / Marach O. 6 6 Vincitore: Peers J. / Venus M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Peers J. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Krajicek A. / Marach O. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Peers J. / Venus M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Krajicek A. / Marach O. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Peers J. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Krajicek A. / Marach O. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Peers J. / Venus M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Krajicek A. / Marach O. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Peers J. / Venus M. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Krajicek A. / Marach O. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Peers J. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Krajicek A. / Marach O. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 Krajicek A. / Marach O. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 Peers J. / Venus M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Krajicek A. / Marach O. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Peers J. / Venus M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Krajicek A. / Marach O. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Peers J. / Venus M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Krajicek A. / Marach O. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Peers J. / Venus M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Krajicek A. / Marach O. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Peers J. / Venus M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Krajicek A. / Marach O. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Peers J. / Venus M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [6] Jamie Murray / Bruno Soares vs Marcelo Demoliner / Daniil Medvedev



ATP ATP Rome Murray J. / Soares B. Murray J. / Soares B. 6 6 4 Demoliner M. / Medvedev D. Demoliner M. / Medvedev D. 3 7 10 Vincitore: Demoliner M. / Medvedev D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Demoliner M. / Medvedev D. 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Murray J. / Soares B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Demoliner M. / Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Murray J. / Soares B. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Demoliner M. / Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Murray J. / Soares B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Demoliner M. / Medvedev D. 0-15 0-30 15-40 3-3 → 4-3 Murray J. / Soares B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Demoliner M. / Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Murray J. / Soares B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Demoliner M. / Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Murray J. / Soares B. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Demoliner M. / Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Murray J. / Soares B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Demoliner M. / Medvedev D. 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Murray J. / Soares B. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Demoliner M. / Medvedev D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Murray J. / Soares B. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Demoliner M. / Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Murray J. / Soares B. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Demoliner M. / Medvedev D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Murray J. / Soares B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs Marcus Daniell / Philipp Oswald



ATP ATP Rome Bopanna R. / Shapovalov D. Bopanna R. / Shapovalov D. 4 4 Daniell M. / Oswald P. Daniell M. / Oswald P. 6 6 Vincitore: Daniell M. / Oswald P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Daniell M. / Oswald P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Bopanna R. / Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Daniell M. / Oswald P. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Bopanna R. / Shapovalov D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Daniell M. / Oswald P. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Bopanna R. / Shapovalov D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Daniell M. / Oswald P. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Bopanna R. / Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Daniell M. / Oswald P. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Bopanna R. / Shapovalov D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Daniell M. / Oswald P. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Bopanna R. / Shapovalov D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Daniell M. / Oswald P. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Bopanna R. / Shapovalov D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Daniell M. / Oswald P. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Bopanna R. / Shapovalov D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Daniell M. / Oswald P. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Bopanna R. / Shapovalov D. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Daniell M. / Oswald P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Bopanna R. / Shapovalov D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

4. Alternate / vs Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin



ATP ATP Rome Behar A. / Escobar G. Behar A. / Escobar G. 3 7 16 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 6 5 14 Vincitore: Behar A. / Escobar G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 16-14 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 7-5 7-6 8-6 8-7 9-7 9-8 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 12-11 12-12 12-13 13-13 14-13 14-14 14-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Behar A. / Escobar G. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Behar A. / Escobar G. 15-0 40-15 2-2 → 3-2 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Behar A. / Escobar G. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Behar A. / Escobar G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Behar A. / Escobar G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Behar A. / Escobar G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk vs [OSE] Kristina Mladenovic / Marketa Vondrousova



WTA WTA Rome Guarachi A. / Krawczyk D. Guarachi A. / Krawczyk D. 4 4 Mladenovic K. / Vondrousova M. Mladenovic K. / Vondrousova M. 6 6 Vincitore: Mladenovic K. / Vondrousova M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Mladenovic K. / Vondrousova M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Mladenovic K. / Vondrousova M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Mladenovic K. / Vondrousova M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Mladenovic K. / Vondrousova M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Mladenovic K. / Vondrousova M. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Mladenovic K. / Vondrousova M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Mladenovic K. / Vondrousova M. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Mladenovic K. / Vondrousova M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Mladenovic K. / Vondrousova M. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Mladenovic K. / Vondrousova M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Guarachi A. / Krawczyk D. 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Makoto Ninomiya / Yaroslava Shvedova vs Lucie Hradecka / Laura Siegemund



WTA WTA Rome Ninomiya M. / Shvedova Y. Ninomiya M. / Shvedova Y. 4 7 7 Hradecka L. / Siegemund L. Hradecka L. / Siegemund L. 6 5 10 Vincitore: Hradecka L. / Siegemund L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Ninomiya M. / Shvedova Y. 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-6 3-7 3-8 4-8 5-8 5-9 6-9 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Hradecka L. / Siegemund L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 7-5 Ninomiya M. / Shvedova Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Hradecka L. / Siegemund L. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Ninomiya M. / Shvedova Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Hradecka L. / Siegemund L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Ninomiya M. / Shvedova Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Hradecka L. / Siegemund L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-1 → 4-2 Ninomiya M. / Shvedova Y. 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Hradecka L. / Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Ninomiya M. / Shvedova Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Hradecka L. / Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Ninomiya M. / Shvedova Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Hradecka L. / Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Ninomiya M. / Shvedova Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Hradecka L. / Siegemund L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Ninomiya M. / Shvedova Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Hradecka L. / Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Ninomiya M. / Shvedova Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Hradecka L. / Siegemund L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Ninomiya M. / Shvedova Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Hradecka L. / Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Ninomiya M. / Shvedova Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Nuria Brancaccio / Lucia Bronzetti vs Cori Gauff / Veronika Kudermetova (non prima ore: After Suitable Rest)



WTA WTA Rome Brancaccio N. / Bronzetti L. Brancaccio N. / Bronzetti L. 0 0 Gauff C. / Kudermetova V. Gauff C. / Kudermetova V. 6 6 Vincitore: Gauff C. / Kudermetova V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Brancaccio N. / Bronzetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-5 → 0-6 Gauff C. / Kudermetova V. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Brancaccio N. / Bronzetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Gauff C. / Kudermetova V. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Brancaccio N. / Bronzetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Gauff C. / Kudermetova V. 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Brancaccio N. / Bronzetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-5 → 0-6 Gauff C. / Kudermetova V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Brancaccio N. / Bronzetti L. 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Gauff C. / Kudermetova V. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Brancaccio N. / Bronzetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Gauff C. / Kudermetova V. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Darija Jurak / Andreja Klepac vs Nadiia Kichenok / Raluca Olaru