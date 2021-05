Masters 1000 Roma: David Goffin elimina il nostro Salvatore Caruso in due set

Niente da fare per Salvatore Caruso sconfitto all’esordio nel torneo Masters 1000 di Roma.

L’azzurro, wild card, è stato eliminato dall’ex top ten David Goffin con il risultato di 64 61 in 1 ora e 23 minuti di partita.

Primo set: Caruso sotto per 1 a 4, con due break, recuperava un servizio nel sesto gioco ma lo perdeva immediatamente nel game successivo con il belga che si portava sul 5 a 2.

Nell’ottavo gioco nuovo controbreak dell’azzurro, che però sul 4 a 5 non riusciva ad essere pericoloso in risposta e cedeva la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Partiva male anche in questa frazione Salvatore perdendo il servizio in apertura di parziale.

L’azzurro poi dall’1 a 2 e dopo aver mancato due palle per il controbreak nel quarto game, subiva un duro parziale di quattro giochi consecutivi ed usciva di scena dal torneo per 6 a 1.

ATP ATP Rome Caruso S. Caruso S. 4 1 Goffin D. Goffin D. 6 6 Vincitore: Goffin D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Caruso S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Goffin D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Goffin D. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Goffin D. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Caruso S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Goffin D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Caruso S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Goffin D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Caruso S. 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Goffin D. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Goffin D. 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 0-0 → 0-1

0 Aces 21 Double Faults 257% (36/63) 1st Serve 57% (27/47)44% (16/36) 1st Serve Points Won 56% (15/27)37% (10/27) 2nd Serve Points Won 60% (12/20)50% (7/14) Break Points Saved 50% (3/6)9 Service Games Played 844% (12/27) 1st Serve Return Points Won 56% (20/36)40% (8/20) 2nd Serve Return Points Won 63% (17/27)50% (3/6) Break Points Converted 50% (7/14)8 Return Games Played 941% (26/63) Service Points Won 57% (27/47)43% (20/47) Return Points Won 59% (37/63)42% (46/110) Total Points Won 58% (64/110)