Qualificazioni Roma: Si fermano al turno decisivo Cecchinato, Raul Brancaccio e Sara Errani (con i tabelloni completi compresi i qualificati)

Svanisce il sogno di Raul Brancaccio di qualificarsi per la prima volta in un main draw di un Masters 1000.

Il 24enne di Torre del Greco, n.354 ATP, in gara grazie alla wild card ha ceduto per 75 64, in un’ora e 51 minuti di gioco, allo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.97 ATP nel turno decisivo del torneo Masters 1000 di Roma.

Fuori al turno finale anche Marco Cecchinato sconfitto dal mancino britannico Cameron Norrie, recente finalista ad Estoril, n.48 ATP e prima testa di serie delle qualificazioni romane in tre set.

Nel terzo e decisivo set Cecchinato ha subito il break decisivo sull’1 pari quando ha perso a 0 il turno di battuta.

Sull’1 a 2 l’azzurro, dal 15-40, ha mancato due palle del controbreak e dopo aver annullato sul 3 a 5 una palla match (ed era alla battuta), nel game successivo Norrie teneva a 30 il turno di servizio, dal 30 pari, conquistando la qualificazione per 6 a 4.

Sara Errani è uscita di scena al turno decisivo delle qualificazioni del torneo WTA 1000 di Roma.

La 34enne romagnola, n.113 del ranking, è stata sconfitta per 62 63, in un’ora e 17 minuti, dalla slovena Polona Hercog, n.73 WTA e decima testa di serie, che all’esordio aveva eliminato anche Lucia Bronzetti.

