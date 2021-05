Matteo Berrettini dopo l’accesso alle semifinali di Madrid: “L’anno scorso a Roma è stata una partita davvero difficile. Quando ci penso, fa male. Non vedo l’ora di ottenere la mia rivincita” (Video)

Queste le parole di Matteo Berrettini dopo essere approdato in semifinale a Madrid.

“Undici game di fila? Non so come ho fatto….All’inizio non riuscivo a giocare come volevo. Poi dal secondo set ho cambiato marcia e lui è sceso di livello: il 6-0 finale è un risultato un po’ bugiardo.

Sono davvero contento di essere in semifinale. Ho lavorato duramente nelle settimane scorse. Ci sono stati giorni in cui ero in difficoltà perché sentivo come se ci fosse ancora molto lavoro da fare. A volte mi sentivo un po’ sfortunato per essermi infortunato di nuovo. E’ stata dura.

Ma poi sono tornato più forte a Belgrado. Poi qui, ho dimostrato a me stesso che sono forte dentro”.

Berrettini affronterà il norvegese Casper Ruud in semifinale. Prima di questa settimana, nessuno dei due tennisti aveva giocato un match di main draw a Madrid; ora, stanno lottando per un posto nella loro prima finale ATP Masters 1000 in carriera.

“Penso che Ruud sia un grande, grande giocatore, soprattutto sulla terra battuta. Sta giocando molto bene, molto solido finora in questa stagione. L’ultima volta che ci siamo affrontati è stata una grande battaglia.

L’anno scorso a Roma è stata una partita davvero difficile. Quando ci penso, fa male. Non vedo l’ora di ottenere la mia rivincita.”