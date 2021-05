Masters 1000 e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Sabato 08 Maggio. Matteo Berrettini in prima serata

Manolo Santana Stadium – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [3] Gabriela Dabrowski / Demi Schuurs vs [2] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova

2. [5] Alexander Zverev vs [3] Dominic Thiem (non prima ore: 16:00)

3. [1] Ashleigh Barty vs [5] Aryna Sabalenka (non prima ore: 18:30)

4. Casper Ruud vs [8] Matteo Berrettini (non prima ore: 21:00)

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Sander Gille / Joran Vliegen vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic

2. Tim Puetz / Alexander Zverev vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos