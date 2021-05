Masters 1000 Madrid: Arriva una grande sorpresa. Alexander Zverev elimina Rafael Nadal

Alexander Zverev (6) ha spezzato i sogni di un sesto titolo al Masters 1000 di Madrid per il beniamino di casa Rafael Nadal (2) e resta in corsa per conquistare il suo secondo trionfo nella capitale spagnola. Il primo data del 2018, quando vinse in finale proprio contro Dominic Thiem (4), che ritroverà domani al penultimo atto. Il tedesco ha battuto il maiorchino in due set per 6-4 6-4, al termine di un incontro nel quale non ha mai tremato.

L’austriaco dal canto suo ha avuto la meglio sul servizio di John Isner (39) per 3-6 6-3 6-4. Thiem è al ritorno alle competizioni dopo aver fatto una pausa a causa dell’usura mentale che lo ha attanagliato a seguito delle restrizioni sanitarie legate alla pandemia di coronavirus. Il 27enne dopo un timido inizio, ha dato la svolta all’incontro sul 2-2 nel secondo set, salvando delle palle break e poi andando a togliere in bianco il servizio al 36enne, che ha via via servito meno bene.