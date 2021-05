Jannik Sinner dopo la sconfitta di oggi a Madrid: “Lui ha giocato meglio di me, sia col dritto che col servizio. Io soffro di allergia e qui c’è tanto polline”

Jannik Sinner ha avuto problemi di allergia e durante il match lo si è visto tossire spesso: “Ma non è per quello che ho perso”, ha precisato in conferenza stampa.

“Il primo set praticamente l’ho perso per ben tre volte, il mio servizio non è andato per niente bene. Lui ha giocato meglio di me, sia col dritto che col servizio. Io soffro di allergia e qui c’è tanto polline, inoltre gioco con le lenti a contatto e tutto questo mi ha dato molto fastidio, ma non è per quello che ho perso. Tornerò più forte di prima”.