Masters 1000 Madrid: Il programma completo di Giovedì 06 Maggio 2021

Manolo Santana Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Dominic Thiem vs Alex de Minaur

2. WTA Match (non prima delle 13)

3. [1] Rafael Nadal vs [Q] Alexei Popyrin (non prima ore: 15:00)

4. Daniel Evans vs [5] Alexander Zverev (non prima ore: 19:00)

5. WTA Match (non prima delle 30:30)

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aslan Karatsev vs Alexander Bublik

2. [16] Cristian Garin vs [2] Daniil Medvedev

3. [9] Roberto Bautista Agut OR John Isner vs [6] Andrey Rublev (non prima ore: 14:00)

4. Casper Ruud OR [LL] Yoshihito Nishioka vs Benoit Paire OR [4] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 16:00)

5. [8] Matteo Berrettini vs [Q] Federico Delbonis

Stadium 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Kevin Krawietz / Horia Tecau vs [4] Ivan Dodig / Filip Polasek

2. Alexander Bublik / Cristian Garin vs Sander Gille / Joran Vliegen

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Max Purcell / Luke Saville vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic

2. WTA Match (non prima delle 13)

3. WTA Match

4. [Alt] Raven Klaasen / Ben McLachlan vs [6] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut