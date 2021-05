Matteo Berrettini dopo la vittoria su Fabio Fognini a Madrid: “chiedo a me stesso di non calare con l’attenzione, perché un solo gioco può cambiare l’intera partita” (con il video della partita)

Matteo Berrettini : “Sono abbastanza soddisfatto per la mia forma fisica, per le mie prestazioni finora, e per il modo in cui sono tornato dopo l’ infortunio. Penso che stia giocando bene. Sono fiducioso.

Le condizioni che ci sono a Madrid sono buone per il mio tennis. È stato difficile recuperare la forma perché mi sono infortunato, ma ci sto provando con tutto me stesso. I risultati finora sono discreti”.

“Ho davvero messo molto impegno ed energia oggi nel match con Fabio, ho cercato di concentrarmi al massimo per servire in questo modo. Quando funziona il servizio come oggi, aumenta la fiducia, ma allo stesso tempo chiedo a me stesso di non [calare l’attenzione], perché un solo gioco può cambiare l’intera partita. Questo è quello che cerco di fare ma oggi credo che tutto abbia funzionato per il meglio”.