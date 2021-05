Masters 1000 Madrid: Il programma di Mercoledì 05 Maggio

Manolo Santana Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alejandro Davidovich Fokina vs [2] Daniil Medvedev

2. Barty A. (Aus) – Kvitova P. (Cze) (non prima delle ore 13)

3. [1] Rafael Nadal vs [WC] Carlos Alcaraz (non prima ore: 15:00)

4. Sabalenka A. (Blr) – Mertens E. (Bel) (non prima delle ore 19)

5. Nikoloz Basilashvili OR Benoit Paire vs [4] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 20:00)

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Badosa G. P. (Esp) – Bencic B. (Sui)

2. Kei Nishikori vs [5] Alexander Zverev

3. WTA MATCH

4. [9] Roberto Bautista Agut vs John Isner

5. Casper Ruud vs [LL] Yoshihito Nishioka

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Diego Schwartzman vs Aslan Karatsev

2. John Millman vs Daniel Evans

3. [Q] Alexei Popyrin vs [14] Jannik Sinner

4. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [16] Cristian Garin vs Dominik Koepfer

2. [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Karen Khachanov / Andrey Rublev

3. Albert Ramos-Vinolas vs [Q] Federico Delbonis

4. [7] Wesley Koolhof / Lukasz Kubot OR [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Marcelo Demoliner / Daniil Medvedev

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Kudermetova V./Potapova A. WO – Azarenka V./Jabeur O.

2. Xu Y-F./Zhang S. – Krejcikova B./Siniakova K.

3. Martic P./Rogers S. – Bencic B./Teichmann J. B.

4. Ostapenko J./Pavlyuchenkova A. – Vesnina E./Zvonareva V.

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs [6] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut

2. [WC] Alejandro Davidovich Fokina / Fernando Verdasco vs Taylor Fritz / Oliver Marach

3. [5] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Alexander Bublik / Cristian Garin

4. Tim Puetz / Alexander Zverev vs Marcelo Melo / Jean-Julien Rojer