ITF Praga e Charleston: I Main Draw

ITF PRAGA(Cze 25k terra)

[1] Viktoria Kuzmova vs Indy De vroome

Dalma Galfi vs Chantal Skamlova

Amanda Carreras vs Ana Konjuh

Ipek Oz vs [6] Lesley Pattinama kerkhove

[4] Elena Gabriela Ruse vs En Shuo Liang

Paula Ormaechea vs Pemra Ozgen

Johana Markova vs Karman Kaur Thandi

Nikola Bartunkova vs [5] Cagla Buyukakcay

[8] Julia Grabher vs Linda Noskova

Jule Niemeier vs Darja Vidmanova

Shalimar Talbi vs Anna Bondar

Rebecca Marino vs [3] Barbara Haas

[7] Rebecca Sramkova vs Destanee Aiava

Reka-Luca Jani vs Na-Lae Han

Martina Di giuseppe vs Mariam Bolkvadze

Daniela Seguel vs [2] Jaqueline Adina Cristian

[1] Madison Brengle vs Whitney Osuigwe

Francesca Di lorenzo vs Veronica Cepede royg

Storm Sanders vs Gabriela Talaba

Katie Volynets vs [8] Xinyu Wang

[4] Kristie Ahn vs Magdalena Frech

Kennedy Shaffer vs TBD

Grace Min vs TBD

Hailey Baptiste vs [6] Renata Zarazua

[5] Irina Maria Bara vs Allie Kiick

TBD vs TBD

Claire Liu vs Alycia Parks

[3] Maiar Sherif ahmed abdelaziz vs TBD

[7] Olga Govortsova vs TBD

Caroline Dolehide vs TBD

Arina Rodionova vs TBD

Harriet Dart vs [2] Caty Mcnally