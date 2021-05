Masters 1000 Madrid: Fabio Fognini vince e domani sfiderà Matteo Berrettini al secondo turno

Fabio Fognini approda al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Madrid.

Nel pomeriggio, sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, il 33enne di Arma di Taggia, n.28 del ranking, ha sconfitto Carlos Taberner, n.141 ATP, proveniente dalle qualificazioni in tre set con il risultato di 76 (4) 26 63 dopo 2 ore e 15 minuti di partita.

Domani sfiderà Matteo Berrettini, n.10 ATP, che in quanto ottava testa di serie entrerà in gara direttamente al secondo turno.

Da segnalare nel match di oggi che Fabio dopo aver vinto il primo set al tiebreak, ha dovuto chiamare il fisioterapista ad inizio secondo parziale per un problema alla schiena.

L’azzurro dopo aver ceduto la seconda frazione per 6 a 2, nel terzo e decisivo set ha piazzato il break decisivo sul 2 a 1 quando ha tolto ai vantaggi la battuta allo spagnolo dopo che in precedenza aveva già perso un break di vantaggio.

L’azzurro questa volta concedeva soltanto cinque punti nei restanti tre turni di servizio (con l’iberico mai andato oltre il 30), conquistando la partita per 6 a 3.

ATP ATP Madrid Taberner C. Taberner C. 6 6 3 Fognini F. Fognini F. 7 2 6 Vincitore: Fognini F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Fognini F. 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Taberner C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Taberner C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Taberner C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Taberner C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Taberner C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Taberner C. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Taberner C. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Taberner C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Taberner C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Taberner C. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Taberner C. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Taberner C. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Taberner C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Taberner C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2 Aces 41 Double Faults 773% (63/86) 1st Serve 66% (59/90)60% (38/63) 1st Serve Points Won 66% (39/59)65% (15/23) 2nd Serve Points Won 45% (14/31)56% (5/9) Break Points Saved 44% (4/9)14 Service Games Played 1534% (20/59) 1st Serve Return Points Won 40% (25/63)55% (17/31) 2nd Serve Return Points Won 35% (8/23)56% (5/9) Break Points Converted 44% (4/9)15 Return Games Played 1462% (53/86) Service Points Won 59% (53/90)41% (37/90) Return Points Won 38% (33/86)51% (90/176) Total Points Won 49% (86/176)