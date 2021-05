WTA Saint Malo: Il Tabellone Principale. Sono due le azzurre al via

WTA 125 Saint Malo – Terra

(1) Alizé Cornet vs Oceane Dodin

Aliona Bolsova vs Martina Trevisan

(WC) Harmony Tan vs Yafan Wang

Margarita Gasparyan vs (6) Arantxa Rus

(4) Tamara Zidansek vs Tereza Martincova

Aliaksandra Sasnovich vs Qualifier

Qualifier vs Greet Minnen

(WC) Clara Burel vs (5) Viktorija Golubic

(7) Nina Stojanovic vs Stefanie Voegele

(WC) Elsa Jacquemot vs Jasmine Paolini

Kateryna Kozlova vs (WC) Diane Parry

Anna Karolina Schmiedlova vs (3) Alison Van Uytvanck

(8) Christina McHale vs (ALT) Alternate Alternate

Qualifier vs Varvara Gracheva

Qualifier vs Anna Kalinskaya

Xiyu Wang vs (2) Rebecca Peterson