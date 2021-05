Challenger Biella 5: Il Tabellone Principale e di Quali. Diversi azzurri al via

Challenger Biella 5 – Terra

(1) Sousa, Pedro vs Menezes, Joao

(WC) Medjedovic, Hamad vs Bemelmans, Ruben

(Alt) Vukic, Aleksandar vs Giustino, Lorenzo

Giannessi, Alessandro vs (7) Varillas, Juan Pablo

(3) McDonald, Mackenzie vs Cerundolo, Juan Manuel

(WC) Vanni, Luca vs Mayer, Leonardo

Zhang, Zhizhen vs Qualifier

Muller, Alexandre vs (6) Gaston, Hugo

(8) Soeda, Go vs Qualifier

(Alt) Clarke, Jay vs Qualifier

Qualifier vs Coppejans, Kimmer

(PR) Kokkinakis, Thanasi vs (4) Stebe, Cedrik-Marcel

(5) Gaio, Federico vs Lorenzi, Paolo

Horansky, Filip vs Domingues, Joao

(Alt) Collarini, Andrea vs Bolt, Alex

(WC) Napolitano, Stefano vs (2) Dellien, Hugo

(1) Halys, Quentinvs Kuhn, Nicola(Alt) Bonadio, Riccardovs (5) Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

(2) Ito, Tatsuma vs (WC) Galovic, Viktor

(WC) Reitano, Stefano vs (7) Kuzmanov, Dimitar

(3) Andreozzi, Guido vs (WC) Rondoni, Pietro

Gabashvili, Teymuraz vs (6) Barrios Vera, Marcelo Tomas

(4) Marterer, Maximilian vs (Alt) Vatutin, Alexey

Viola, Matteo vs (8) Benchetrit, Elliot

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Stefano Reitano vs [7] Dimitar Kuzmanov

2. [4] Maximilian Marterer vs [Alt] Alexey Vatutin

3. [3] Guido Andreozzi vs [WC] Pietro Rondoni

Campo 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Teymuraz Gabashvili vs [6] Marcelo Tomas Barrios Vera

2. [1] Quentin Halys vs Nicola Kuhn

3. [Alt] Riccardo Bonadio vs [5] Felipe Meligeni Rodrigues Alves

Campo 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Matteo Viola vs [8] Elliot Benchetrit

2. [2] Tatsuma Ito vs [WC] Viktor Galovic