Il torneo di Roma avrà la presenza di pubblico a partire dal giovedì

Lentamente ma inesorabilmente, il tennis sta tornando alla normalità. Con le tribune vuote sempre più rare nel circuito, è ora il turno del Masters 1000 di Roma di fare un annuncio che, soprattutto, farà contento il nostro pubblico.

Le nuove misure permetteranno al torneo, che si svolgerà dal 9 al 16 maggio, di avere i tifosi a guardare le partite dagli ottavi di finale in poi.

Mario Draghi, primo ministro italiano, ha annunciato che alcuni eventi sportivi potranno avere la presenza di pubblico ed il Masters 1000 di Roma è su quella lista. In altre parole, a partire da giovedì, giorno degli ottavi di finale, sarà possibile avere il 25 per cento della capacità riempita, cosa che darà immediatamente un altro colore a un torneo che è sempre speciale per tutti noi.