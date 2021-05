Video del Giorno: Giulio Zeppieri alza i toni contro il Giudice di Sedia

Ieri è accaduto un episodio tra Juan Manuel Cerundolo ed il giovane azzurro Giulio Zeppieri nel torneo challenger di Roma.

Al termine del match, terminato in poco più di un’ora di gioco con il netto risultato di 6-3;6-0 per il sudamericano un Zeppieri si è arrabbiato con il giudice di sedia mostrando di non aver apprezzato il suo arbitraggio.

Heated discussion between chair umpire and Zeppieri after match:

Umpire “Stop, stop, stop. I am not taking it personally but think before speak”

Zeppieri “Do you want to argue? Come out (of the court) and I will kill you, come out if you have balls” pic.twitter.com/dG4ue6FFvY

— Stefano Berlincioni (@Carretero77) April 30, 2021