WTA 250 Parma: Ecco l’entry list Md e Quali. La Giorgi fuori di tre dal Md. Nelle quali presenza di diverse azzurre

È stata diramata l’entry list dell’Emilia-Romagna Open femminile, il torneo WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events che andrà in scena al Tennis Club Parma dal 15 al 22 maggio. Livello straordinario: guida la lista la canadese Bianca Andreescu, numero 6 del mondo e campionessa degli US Open nel 2019. Alle sue spalle un’altra protagonista dello Slam statunitense, la finalista di Flushing Meadows 2017, il talento a stelle e strisce Madison Keys. Chiude il podio delle iscritte la croata Petra Martic, che ha recentemente iniziato un’interessante collaborazione con coach Francesca Schiavone, istituzione del tennis italiano. Sono ben tredici le giocatrici comprese nella top 50 della classifica WTA, tra le quali spiccano l’americana Cori Gauff (appena diciassettenne e già grande protagonista del circuito), la russa Daria Kasatkina (vincitrice di quattro titoli WTA) e un’altra americana, la grintosa Amanda Anisimova (semifinalista al Roland Garros 2019). Senza dimenticare colei che gli US Open 2017 li vinse, la numero 51 del mondo Sloane Stephens.

Italiane in qualificazioni – Attualmente in qualificazioni le azzurre. Terza della lista la numero 1 d’Italia Camila Giorgi, mentre risiedono nella seconda metà delle iscritte al tabellone cadetto Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani. La Nazionale di Billie Jean King Cup (la ex Fed Cup) sarà dunque presente a Parma, con l’obiettivo di sbaragliare una concorrenza agguerrita ed estremamente preparata.

(Clicca per vedere l'entry list) Parma (WTA) Inizio torneo: 16/05/2021 | Ultimo agg.: 29/04/2021 13:09 Main Draw (cut off: 70 - Data entry list: 29/04/21 - Special Exempts: 0/0)

Entry list Qualificazioni

