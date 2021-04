Roland Garros Juniores: presenti Luca Nardi e Lisa Pigato, sono cinque gli azzurri al via

L’International Tennis Federation (ITF) ha pubblicato le entry list del Roland Garros Juniores, in programma sulla terra battuta outdoor di Parigi dal prossimo 6 giugno. Anche quest’anno, come già accaduto nel 2020, non saranno disputate le qualificazioni della prova giovanile.

Al via nel tabellone maschile, orfano di Holger Vitus Nodskov Rune e Shintaro Mochizuki (i primi due giocatori della classifica mondiale Under 18), ci sarà Luca Nardi, mentre Gabriele Piraino risulta fuori di 32 posti e non ha alcuna chance di fare il suo ingresso nel main draw. Per quanto concerne la manifestazione femminile, alla quale non prenderà parte la n.1 del mondo Elsa Jacquemot, saranno ben quattro le nostre portacolori ai nastri di partenza: a Matilde Paoletti, Lisa Pigato, Beatrice Ricci ed Eleonora Alvisi potrebbe aggiungersi ben presto anche Alessandra Simone, fuori di 10 posizioni.

ROLAND GARROS – TORNEO MASCHILE

MAIN DRAW: Luca Nardi

ALTERNATES: Gabriele Piraino (32)

ROLAND GARROS – TORNEO FEMMINILE

MAIN DRAW: Matilde Paoletti, Lisa Pigato, Beatrice Ricci, Eleonora Alvisi

ALTERNATES: Alessandra Simone (10)