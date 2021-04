Incidente domestico per Lorenzo Sonego. A rischio il torneo di Madrid

Lorenzo Sonego ha dovuto rinunciare a partecipare all’ATP 250 di Monaco di Baviera per un incidento domestico. Il 25enne torinese, n.32 del ranking, ha sbattuto l’anulare della mano sinistra contro la porta di casa procurandosi – come riporta Corriere Torino – una sorta di “distaccamento” osseo a causa del quale dovrà restare fermo per almeno una settimana.

“Nulla di grave ma non è il caso di accelerare i tempi di recupero onde evitare di peggiorare la situazione. Si allenerà a Torino e metterà in azione il back di rovescio, non potendo usare la mano sinistra. Se sarà possibile tornerà per il Masters 1000 di Madrid, altrimenti faremo Roma, poi Lione e Parma in ottica Parigi” – ha detto Gino Arbino, coach di Lorenzo.