Rafael Nadal annulla una palla match e vince il torneo ATP 500 di Barcellona

Rafael Nadal, numero tre del mondo, ha vinto l’ATP 500 di Barcellona per la dodicesima volta in carriera, rendendolo il secondo torneo della sua carriera dove ha vinto più titoli – solo al Roland Garros ha fatto meglio con 13 successi.

In finale, lo spagnolo ha trovato l’antidoto per rompere l’imbattibilità di Stefanos Tsitsipas (era in una serie di 17 set vinti consecutivamente) in una finale epica, vincendo con il punteggio di 6-4, 6-7(6) 7-5, in 3h35 di un duello, dove ha dovuto salvare anche un match point alla fine del terzo e decisivo set. Tsitsipas ha avuto un vantaggio di un break nel primo set e di nuovo nel secondo, prima di dover salvare due match point sul 4-6, 4-5, ed era al servizio.

Con questa vittoria, Nadal ha vinto il suo primo titolo della stagione 2021 ed è ora pienamente motivato per il suo prossimo torneo, il Masters 1000 di Madrid.

ATP ATP Barcelona Nadal R. Nadal R. 6 6 7 Tsitsipas S. Tsitsipas S. 4 7 5 Vincitore: Nadal R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Tsitsipas S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Nadal R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Nadal R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Tsitsipas S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Nadal R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Nadal R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tsitsipas S. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Nadal R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Tsitsipas S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Nadal R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Nadal R. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Nadal R. 15-0 30-0 0-0 → 1-0

2 Aces 55 Double Faults 364% (78/122) 1st Serve 62% (74/120)69% (54/78) 1st Serve Points Won 74% (55/74)55% (24/44) 2nd Serve Points Won 43% (20/46)85% (11/13) Break Points Saved 67% (8/12)17 Service Games Played 1726% (19/74) 1st Serve Return Points Won 31% (24/78)57% (26/46) 2nd Serve Return Points Won 45% (20/44)33% (4/12) Break Points Converted 15% (2/13)17 Return Games Played 1764% (78/122) Service Points Won 63% (75/120)38% (45/120) Return Points Won 36% (44/122)51% (123/242) Total Points Won 49% (119/242)