Challenger Roma 1: Primo successo in carriera per Andrea Pellegrino

Andrea Pellegrino ha vinto questo pomeriggio il torneo challenger di Roma 1.

Il tennista pugliese ha conquistato il suo primo trofeo challenger in carriera.

In quella che era la sua prima finale in questo circuito il 24enne di Bisceglie, n.288 ATP, in tabellone con una wild card, ha battuto in rimonta per 36 62 61, in un’ora e cinquanta minuti di partita, il francese Hugo Gaston, n.158 ATP e quinto favorito del seeding.

Challenger Roma 1 – Terra rossa – Finale

Campo Centrale – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 02:00 pm)

1. [5] Hugo Gaston vs [WC] Andrea Pellegrino