ATP Estoril: Il Main Draw. Al via per i colori italiani Marco Cecchinato

ATP 250 Estoril – Main Draw

(1/WC) Shapovalov, Denis vs Bye

Giron, Marcos vs Moutet, Corentin

Simon, Gilles vs Herbert, Pierre-Hugues

Verdasco, Fernando vs (7) Ramos-Vinolas, Albert

(3) Humbert, Ugo vs Bye

Cecchinato, Marco vs Harris, Lloyd

Chardy, Jeremy vs Qualifier

Andujar, Pablo vs (8) Davidovich Fokina, Alejandro

(6) Cilic, Marin vs Qualifier

Qualifier vs Thompson, Jordan

Anderson, Kevin vs Tiafoe, Frances

Bye vs (4/WC) Nishikori, Kei

(5) Bublik, Alexander vs Qualifier

Norrie, Cameron vs (WC) Sousa, Joao

Londero, Juan Ignacio vs Gasquet, Richard

Bye vs (2) Garin, Cristian